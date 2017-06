“Subsecretario del Senado me mintió”: Lizcano frente a montaje contra Noticias Uno

El “show” que armó el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, contra Noticias Uno ha generado un avalancha de comentarios en su contra. Como quedó en evidencia en un video publicado por el noticiero, el funcionario fingió una agresión para luego, en plenaria, culpar al equipo periodístico. Pero esta acción ahora lo tienen en líos disciplinarios.

Puede leer: La agresión de un periodista de Noticias Uno que nunca sucedió

Así lo confirmó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, que en conversación con Semana.com aseguró que ha tomado varias decisiones frente al funcionario, que “defraudó mi confianza y me dijo mentiras”. Entre ellas, le solicitó que no ingrese a la plenaria hasta que terminen las investigaciones que cursan contra él.

El presidente del Senado aceptó que sí hubo ligereza al creerle y permitirle hablar en plenaria al subsecretario Cruz, quien se encuentra de vacaciones. Sin embargo, confirmó que como presidente no puede impedir que un funcionario intervenga frente a los demás senadores en el recinto. “Fue un error creer en él. No me imaginé que un funcionario del Congreso diga semejantes mentiras”.

Le puede interesar: Los hilos que mueve Saúl Cruz, el funcionario que fingió una agresión en el Congreso

En la plenaria de esta tarde, en el Senado, Lizcano leerá a los senadores un comunicado en el que relata las decisiones en materia disciplinaria que tomó el Senado y ofrecerá disculpas públicas a Noticias Uno.