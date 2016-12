Una modelo habría sido agredida por trabajadora de Servientrega

Lo que para cualquier persona es una diligencia de la vida cotidiana, para Diana Sofía Álvarez, se convirtió en uno de los episodios más incómodos de su vida.

El 11 de abril pasado ella fue a un Servientrega, ubicado en la avenida Suba con 123, en Bogotá, a reclamar un giro de 200.000 pesos, pero la mujer encargada le respondió que no había efectivo. Por este motivo, volvió dos días después, pero la respuesta que le dio la misma persona fue más desalentadora que la primera.

“Cuando me vio me dijo: ¡No tengo plata! Venga otro día!”, relata Diana Sofía, quien es administradora de empresas, pero que ha trabajado durante toda su vida como modelo.

“Fue muy grosera. Al ver la reacción de ella, que estuviera tan brava conmigo sin razón, lo que hice fue grabarla con mi celular. Ella se puso muy brava. Todo el tiempo me decía que me iba a demandar y que la dejara de grabar. Me hacía muecas, se burlaba y me gritaba”, cuenta.

Y eso no fue todo. Según Diana, cuando dejó de grabar le pidió otro favor, el de enviar un sobre. Pero la señora que la atendió -dice- le aseguró que no había servicio para ella. Por eso empezó a grabarla nuevamente.

“Lo que hizo ante mi insistencia de seguir grabando fue pararse y golpearme. Ella se escudó en que estaba embarazada y me terminó de pegar. También me gritaba que me iba a pegar más”, asegura.

Después de este episodio, Diana salió corriendo hacia una papelería del barrio. Allá le prestaron primeros auxilios y se dirigió inmediatamente a la estación de Policía de Suba a poner la denuncia.

Al día siguiente, por recomendación de la Policía, ella fue a Medicina Legal a que le hiciera una valoración. Los estudios indicaron que en cara, cabeza, cuello, espalda y miembros superiores presentaba “equimosis violácea”. Y la conclusión fue que presentaba “lesiones actuales consistentes con el relato de los hechos” y que el mecanismo traumático de lesión fue contundente. Por eso, le ordenaron una “incapacidad médico legal definitiva de tres días”, según se lee en el documento.

Luego vinieron los líos legales. Después de la presunta agresión, Diana subió los videos a Facebook, pero por recomendación de su abogado los quitó. Luego, según ella, alguien de Servientrega la contactó, diciéndole que estaban muy preocupados por lo que le había pasado y la citaron para una reunión.

“Yo con ellos no me vi porque entré en esos días en un estado de depresión. Cuando iba saliendo del local la señora gritó que me iba a matar, yo salí muy asustada y estaba muy nerviosa porque no era la primera vez que utilizaba el servicio y ellos tienen los datos personales de uno”, dice.

“Por los días que me agredió tenía trabajo como modelo y obviamente lo perdí”, cuenta. Por eso, con su abogado, puso el caso en manos de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio para llegar a una conciliación. Pero hasta ahora no se ha logrado.

Así se lee en la constancia de imposibilidad del Centro de Arbitraje, en la que con fecha del 22 de julio del 2016 se lee que: se citó a Servientrega SA, Efectivo LTDA y a Diana Arbeláez para tres audiencias de conciliación pero en ninguna se llegó a un acuerdo.

"A los asistentes en el curso de la audiencia se les dio el uso de la palabra y después de un intercambio de opiniones quedó clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio en relación con los hechos que motivaron la solicitud de conciliación”, se lee en el documento. Al final se suscribió constancia de que Servientrega S.A no asistió.

Lo que Diana Sofía espera es que Servientrega la indemnice económicamente por los días que dejó de trabajar debido a la incapacidad y a las lesiones de su rostro, pues se gana la vida con su aspecto físico. También que le den razón de la persona que la agredió, ya que aunque ha solicitado saber qué pasó con ella no ha recibido respuestas satisfactorias.

Por último, desea que las empresas responsables le pidan disculpas. Hasta el momento, y por las vías legales, no ha recibido la respuesta que espera.