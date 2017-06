En video: Las peticiones que hizo el Papa para su visita a Colombia

El papa Francisco llegará a Colombia el 6 de septiembre de este año. En la visita -que durará cuatro días- el sumo pontífice visitará Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio y cumplirá con una apretada agenda que incluye una reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Hablamos con Hernán Olano, doctor en derecho canónico, quien dio diez puntos claves que debe saber sobre esta visita.

Olano comienza aclarando que las entradas a los diferentes eventos de la agenda del papa son gratuitos, por lo que recomienda no prestar atención a quienes venden "ubicaciones privilegiadas" dentro de las diferentes celebraciones litúrgicas.

Otras curiosidades que resaltan incluyen el hecho que el papa toma una siesta de 40 minutos todos los días, solo come arroz y pescado en las noches y que el día del santo padre comienza a las 4:00 a.m. Los únicos tres requerimientos del papa son: No utilizar vehículo blindado, que el vehículo sea pequeño y dormir en la anunciatura y no en un hotel lujoso.