La diseñadora de joyas de Kim Kardashian usa esmeraldas colombianas

SEMANA: ¿Cómo comenzó su historia en la joyería?

LORRAINE SCHWARTZ: Mis abuelos llegaron a América como negociantes de diamantes y yo soy la tercera generación de comercializadores. Abrí mi compañía hace muchos años y eventualmente comencé a trabajar con otro tipo de joyas. Sigo comercializando diamantes, pero ahora trabajo con gemas como las esmeraldas.

SEMANA: ¿Qué hizo para mantener sus creaciones joviales y modernas?

L.S.: Mis joyas son modernas porque a la hora de diseñar me miro a mí misma, a mis amigos y a mis clientes. Pienso en lo que quiero usar: qué es interesante, cómo coger estas gemas y convertirlas en un objeto que pueda llevarse en el día y en la noche, algo que se vea bien con unos jeans y una camiseta blanca o un vestido negro.

SEMANA: ¿Recuerda la primera vez que trabajó con esmeraldas?

L.S.: Crecí con esmeraldas. Mis amigos son algunos de los mejores comercializadores de esmeraldas del mundo. Siempre me ha atraído su color, pero nunca me gustaron las oscuras porque de noche se ven negras. Cuando trabajé con Angelina (Jolie) nos decidimos por esmeraldas en vez de diamantes. Fuimos pioneros en esto porque usualmente se ponen diamantes para acompañar a las esmeraldas, pero yo no quería eso. Para tener el color correcto, tomamos gemas claras que le dieran un brillo a la piel y que brillaran tanto en el día como en la noche. Creo que cambiamos la manera en que las personas miran las esmeraldas porque ahora las populares son las de colores claros y brillantes. Lo mejor es ver la piel y escoger cuál realza más la tonalidad y la forma de la cara.

SEMANA: ¿Qué caracteriza a las esmeraldas colombianas?

L.S.: Hay algo muy especial sobre la pureza y el brillo de las esmeraldas colombianas, por eso las amo; tienen algo extra y uno puede identificarlas rápidamente y diferenciarlas de las de Zambia o Brasil.

SEMANA: Sus joyas se venden en tiendas reconocidas…

L.S.: Somos exclusivos. Ahorita solo estamos en Harrods y a través de una cita privada en nuestro showroom. Nos gustaría abrir algunas tiendas, podríamos estar en cualquier lugar. La gente quiere nuestras joyas porque son sexis, frescas, hacen que la gente se sienta bien consigo misma. Ese es el propósito de las joyas: que te hagan sentir bien.

SEMANA: ¿Cuál es su joya favorita con esmeraldas colombianas?

L.S.: Un anillo increíble con una forma extraña. Y las piezas de Angelina, que son únicas y marcaron la tendencia del color.