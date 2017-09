La emotiva respuesta de Cristiano Ronaldo a la familia de uno de los menores que falleció en el terremoto de México

"Señor, Cristiano Ronaldo, sólo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con irlo a visitar. Ahora se fue con Dios y con mucho dolor le escribo. Desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que sentía por usted”, dice la carta que la madre de uno de los menores que falleció por el terremoto en México le escribió a la estrella del Real Madrid.

En la misiva que se hizo viral en las redes sociales, se puede leer que el menor, quien cumpliría siete años el 22 de septiembre, era un admirador del portugués y que uno de sus mayores sueños era tener un encuentro con el astro del balompié.

“Lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue ‘hoy será mi mejor partido de fútbol. Será un clásico Real Madrid vs. Barcelona y yo soy Cristiano y haré que mi equipo le dé una paliza al Barça‘. Yo al preguntarle qué quería ser cuando grande me dijo que maestro de historia como su papá y futbolista como el mejor crack, como Cristiano Ronaldo. Señor no sé si esté muy ocupado. Lo único que deseo es que sepa que mi hijo lo admiraba como un padre. Gracias por existir", concluye la carta.

El mensaje no solo se hizo viral, sino que llegó hasta Cristiano, que ha utilizado sus redes sociales para contestarle con un emotivo gesto a la familia del pequeño. “En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo”, escribió en Twitter.

La respuesta está acompañada por una foto del futbolista sosteniendo una de sus camisetas firmada con el mensaje: “Para mi fan número uno, Santiago. Con mucho cariño”. El 7 del equipo del Santiago Bernabéu aseguró que la prenda será enviada hasta México.

En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. pic.twitter.com/odD28aFPfv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 de septiembre de 2017

Los usuarios de internet han hecho eco del trino del jugador y le han agradecido por el acto de solidaridad que ha demostrado con las víctimas del movimiento sísmico y sus seres queridos.

La carta enviada por la madre del pequeño está acompañada por una foto en la que se observan algunas pertenencias de Santiago, entre ellas una camiseta con el nombre de Ronaldo y el número 7 escrito con marcador.

Esta es la carta completa: