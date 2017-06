Inglaterra eliminó el sueño de Venezuela en el mundial Sub20

;

En el primer tiempo, los europeos mostraron un mayor dominio del balón. Sin embargo, algunas llegadas y en particular dos tiros libres de los sudamericanos (Lucena y Peñaranda) le dieron sendos sustos al arquero británico.

Y es que, de hecho, la vinotinto le apostó a amenazar con el balón parado.

En el minuto 35, tras recibir un pelotazo de la media cancha, Calvert-Lewin aprovechó el despiste de la defensa venezolana y chutó al arco sin dudarlo.

El arquero Faríñez logró interceptar el balón pero tras el rebote el inglés no tuvo piedad y lo fusiló.

En el segundo tiempo, Venezuela salió con mucha energía. Pero un penalti en el minuto 72 a su favor sería determinante en el resto del duelo.

El portero inglés tapó el tiro de Peñaranda.

La presión psicológica parecía surtir efecto en la vinotinto. Sin embargo hubo claros intentos por empatar.

A ambas escuadras el cansancio les empezó a pasar factura.

El jueves, Inglaterra venció a Italia, 3-1, y Venezuela a Uruguay en penales. Así llegaron a la final.

"Orgullo"

El diario deportivo venezolano Meridiano terminó su cobertura minuto a minuto del partido con una frase emotiva:

El reciente fichaje del Liverpool, Dominic Solanke, y Ademola Lookman, del Everton, formaron parte de la selección inglesa.

"Venezuela hizo un gran Mundial. Solo queda agradecer a estos chamos por el gran esfuerzo realizado y decirles que en el corazón de muchos ya son campeones".



Los titulares de otros periódicos en sus versiones digitales también daban cuenta de la derrota:



"Venezuela quedó a la orilla de conquistar el Mundo", decía El Nacional y añadía: "Con dignidad y pundonor, Rafael Dudamel y sus muchachos fueron de menos a más y nunca bajaron los brazos".



Los lectores de BBC Mundo también nos han hecho llegar sus comentarios a través de la página de BBC Mundo en Facebook (puedes acceder a ella aquí):



Yulima Stella indicó: "Estoy orgullosa! Ni los de la selección mayor! Estos chicos han dado un ejemplo a los más grandes! Los amo! No me caben en el pecho! Con la frente en alto!!!!"



Luis J. Guzman escribió: "Se jugó como nunca, pero se perdió como siempre... Al menos esta vez fue en la final y estos chamos deberían ser la base para las eliminatorias... Ojala sigan así".



Para Rafael Moya-Rojas, "la vinotinto fue superior. Histórico y admirable como lucharon hasta el final. Los ingleses pedían la hora desde el minuto 75. Pura vida y hacia delante Venezuela!".



Un muy efusivo Víctor M Abreu compartió su alegría: "Orgulloso de mi vinotinto, muchachos. Son un orgullo para el país. Gracias por darnos tantas alegrías en este mundial en este mundial Sub 20. Son nuestros campeones. Jugaron bien. ¡Los felicito!

Preparación



Pese a haber perdido frente a Inglaterra, es claro que llegar a la final refleja que el fútbol venezolano está pasando por un momento importante.

Rafael Dudamel, uno de los factores claves para llegar a la final.

"El crecimiento de Venezuela en el mundo del balón se ha intensificado en la última década, época en la que logró clasificar a su primer mundial sub20 en 2009 -equipo liderado por Salomón Rondón- y a su primera semifinal de una Copa América en 2011", señala el editor de Deportes de BBC Mundo, José Miguel Pinochet.



Para Juan Carlos Rutilo, fundador y director del portal dirigido a la selección venezolana Vinotinto.com, eso se debe a un proceso que se ha enfocado en las categorías inferiores.



"Siempre habían sido el punto débil del país, pero desde la federación se escuchó los pedidos de Richard Páez, César Farías y otros técnicos y futbolistas que habían vivido en carne propia como iban a los torneos con ilusión, pero regresaban con el arco lleno de goles".



"Esos eran jugadores sin ninguna malicia, totalmente nobles, sin experiencia ni recorrido internacional. Incluso sin haber debutado en la primera división de Venezuela", recordó.

"Ahora son futbolistas que tienen mucho fogueo y vemos a jugadores que están en Corea del Sur que son figuras en sus equipos profesionales, sean en el ámbito nacional o en el extranjero".



Y otra de las claves ha sido el director técnico.



"Nunca antes se dio una preparación tan intensa, tan planificada y tan precisa como la que estructuró el técnico Rafael Dudamel con el apoyo de la federación", resaltó Rutilo.