Selección Colombia: ganar o ganar, el único camino ante Bolivia

Selección Colombia vs. Bolivia eliminatorias Mundial Rusia 2018. La Selección se enfrenta a Bolivia en un partido decisivo. Solo el triunfo mantendrá las esperanzas de conquistar un cupo a Brasil.

Solo quedan seis fechas, seis partidos para conquistar un cupo al Mundial de Rusia 2018. Colombia está fuera del grupo de los cinco primeros, cuatro de ellos tendrán boleto directo, el quinto hará escala en el repechaje. Un resultado adverso esta tarde en Barranquilla puede significar el adiós a la posibilidad de regresar a un mundial.

Bolivia será el rival en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (3:30 p.m., transmite Caracol Televisión). En el papel puede suponer un adversario de menor envergadura. En la cancha nada está escrito, pero sí se definirá el destino de Colombia, que llega con urgencia, y no precisamente en un momento deportivo alentador.

Mala racha

El combinado nacional atraviesa uno de sus momentos más bajos desde que el argentino José Pékerman está al frente de la Selección, hace cinco años: solo dos puntos en sus últimos tres partidos y la sexta casilla en la tabla de posiciones. Si la eliminatoria terminará hoy, Colombia no tiene lugar en la cita de Moscú.

Malos resultados que han ido de la mano con la incertidumbre por el estilo de juego y los planteamientos tácticos. Para encontrar un buen partido de la Selección hay que remontarse al partido con Ecuador de casi hace un año, en el que se ganó por 3 a 1. Lo único que falló para la ‘Tricolor’ fue la definición y el resultado final resultó mentiroso de acuerdo al trámite del encuentro que favoreció a Colombia de forma aplastante.

Contexto: La Selección Colombia, no emociona

Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, era marcador de punta derecho de aquella Selección que se clasificó, en Tel Aviv (Israel), al mundial Italia 90. Toda una gesta en aquel entonces. Aunque hizo parte de aquel equipo que le enseñó al país a jugar al ‘toque toque’ (tiki taka como dicen los españoles) cree que hoy la prioridad son los tres puntos. “Lo más importante es el resultado. Por momentos la Selección juega buen fútbol, le da un buen trato a pelota, tiene muy buenos jugadores que están en Europa y que tienen un fútbol exquisito y solo tienen que sacarlo a relucir en el terreno de juego. Esperemos que en estos partidos con Bolivia y Ecuador se pueda ganar y jugar mucho mejor”, dice ‘chontico’, uno de los once colombianos que le empataron a Alemania, en aquel mundial de Italia.

La seguidilla de malos resultados de la ‘Tricolor’ ha coincidido con la sequía de gol de sus delanteros: no marcan desde hace 4 partidos y más de 383 minutos por eliminatoria. El último atacante que mandó la pelota al fondo del arco fue Carlos Bacca, en aquel juego frente a Ecuador.

La afición colombiana tenía la esperanza que en esta jornada fuera la ocasión para el regreso de Radamel Falcao García y sus rugidos de gol pero ‘El Tigre’ quedó marginado por una lesión en la semana previa al anuncio de los convocados.

El técnico José Pékerman también se había encomendado a la estampita del Tigre. Por eso se mostró contrariado por la situación del artillero samario : "Es realmente una pena que cuando estábamos disfrutando su actualidad y rendimiento, vino otra vez este imprevisto. La realidad es que él no está y nosotros debemos preocuparnos de los que están, que tienen capacidad y que lo pueden hacer muy bien", señaló en rueda de prensa previa al partido.

Los (probables) once de Pékerman

Uno de los dilemas de José Néstor Pékerman es si traiciona su convicción de jugar con un solo delantero, en procura de un mayor control del medio campo. Se ha rumorado que acostumbrado 4-2-3-1 quedaría en el armario y podría renunciar a un volante de marca para sumar otro jugador al ataque con la idea de tener más volumen de juego cerca del arco rival.

Análisis: lo bueno, lo malo y lo feo de la convocatoria

Alberto Gamero es el director técnico del Junior de Barranquilla, y como nadie conoce lo que es jugar en la caldera del Metropolitano. Considera que por tener más jugadores en ataque no se es más ofensivo: “para ganar no hay que salir a jugar con un solo volante de marca. Yo saldría con mi equipo que ha jugado siempre un equipo serio. Trabajar el partido y jugarlo bien”.

El lateral izquierdo es otro interrogante. Pablo Armero, a pesar de la controversia por su convocatoria, sería el titular, pues en un juego donde se necesita atacar puede ser el que mejores habilidades tenga a la hora de la estrategia ofensiva.

Fue noticia: Zapata y Armero regresan a la Selección Colombia

Se da por seguro que Yerry Mina, el defensa que despierta el interés del Barcelona, será inicialista. Su compañero saldría entre la experiencia de Cristian Zapata, que se había perdido las últimas convocatorias por lesión, o la solidez de Óscar Murillo, que ha tenido un buen desempeño cuando ha titularizado en ‘La Tricolor’.

De los 26 convocados para la gran cita contra Bolivia, el único que está en duda por su condición física es Miguel Ángel Borja. El delantero del Palmeiras sufrió un golpe en su último partido con ‘el verdao’ y aún no se descarta ni se confirma su presencia para este encuentro.

Eso, sin embargo, no preocupa a Pékerman: “Hay muchas alternativas que se pueden tomar. Hay que buscar todas las posibilidades que creemos que nos van ayudar a abrir el partido y generar situaciones. Sin descuidar los contrataques y lo que pueda hacer Bolivia”.

Controversia: ¿Debe estar Armero en la Selección por su antecedente de violencia intrafamiliar?

Este sería el once inicial que saldría al engramado del Estadio Metropolitano de Barranquilla en la tarde del jueves: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Yerry Mina, Pablo Amero; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Macnely Torres y Carlos Bacca.

Bolivia maniatado

Si hay un equipo flojo en la eliminatoria sudamericana es el conjunto boliviano. Reflejo de esto es que en caso de caer derrotado puede igualar el anti récord de acumular 53 partidos consecutivos sin saber lo que es una victoria fuera de casa, una marca lapidaria que le pertenece a la Selección de Luxemburgo. Son más de 23 años, en los que los del altiplano no logran sumar de a tres fuera de su terruño.

El técnico Mauricio Soria decidió traer a Barranquilla una nómina mixta y prescindir de algunos de los jugadores que son figuras en el campeonato con miras en el duelo con el seleccionado argentino que se jugará en La Paz el próximo martes. Entre los principales ausentes están Alejandro Chumacero y Pablo Escobar, jugadores de The Stronguest, equipo revelación de la Copa Libertadores.

En cambio, el estratega decidió darles la oportunidad a varios jugadores jóvenes pensando en un nuevo proceso para su Selección que ya se encuentra eliminada del Mundial de Rusia 2018. Entre los más experimentados que estarán en este encuentro son el delantero Marcelo Moreno Martins, el defensor Ronald Raldés y el arquero Carlos Lampe.

Como si fuera poco, ‘La verde’ tuvo percances para llegar a Colombia y su vuelo se retrasó más de cinco horas por lo que no pudo hacer el reconocimiento de la cancha que tenía planeado a su llegada este miércoles.

A pesar de estos antecedentes, José Néstor Pékerman está más preocupado de despejar cualquier atmósfera de triunfalismo. No hay que confiarse, dice, y afrontará el juego con todo el respeto al rival. y hay que afrontar este juego respetando al rival: “Vamos a buscar los tres puntos con el respeto que se merece Bolivia. Todos los equipos juegan por algo. Bolivia seguramente tiene su plan pensando en su futuro. Todos sabemos que nadie regala y nada y sabemos que va a ser un duro rival. En eliminatorias empató un partido en (frente a Chile) y también puede generar dificultades en su visita”.

Gamero, el entrenador del Junior, también sabe que ni en el Metropolitano, con 50.000 personas a favor, hay lugar para la confianza. “(Colombia) no es superior hasta que no juguemos. Lo superior hay que hacerlo ver en el campo. Nosotros tenemos una muy buena selección con jugadores que están pasando un excelente momento y eso hay que plasmarlo en la cancha, sin importar que jugadores trae Bolivia, juveniles o no”.

Los números también están a favor del conjunto colombiano pues en los 5 partidos en los que recibido a Bolivia desde las eliminatorias al Mundial de Francia 1998 registra 5 victorias, con 13 goles anotados y 0 en contra.

La amenaza de las tarjetas

Si alguna lección quedó de la participación de Atlético Nacional en el Mundial de Clubes 2016, es que los partidos hay que jugarlos y no darlos por ganados hasta que se dé el pitazo final y de esta manera evitar desagradables sorpresas como la que sufrió el equipo verdolaga ante el Kashima.

Sin embargo, hay que pensar en lo que viene y una victoria frente a los bolivianos no servirá de mucho si no se logra sumar en Quito, al menos un empate contra Ecuador el próximo martes.

En total son ocho jugadores los que están advertidos y en caso de ser amonestados en este encuentro se perderían el duelo con los ecuatorianos por acumulación de tarjetas. En esta lista están incluidos James Rodríguez, Santiago Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Luis Fernando Muriel, Farid Díaz, Stefan Medina.

Según Pékerman esta fue una de las razones por las que decidió convocar a 26 futbolistas para estos partidos: “La realidad es que estamos con varios jugadores con tarjeta y hemos tomado precaución con eso”.

En caso de que el duelo se resuelva rápidamente a favor del conjunto nacional sería una buena idea relevar a los futbolistas que están en riesgo para asegurar su presencia en el Estadio Atahualpa, el próximo martes.

David Ospina a recuperar la sonrisa

Uno de los pocos jugadores inamovibles en la Selección Nacional es David Ospina. El arquero del Arsenal se ha ganado este puesto a pulso y en muchas ocasiones ha sido el salvador del equipo cafetero.

Pese a este buen historial, la actualidad del portero del Arsenal preocupa pues en sus últimas 3 salidas ha recibido un total de 12 goles. 10 en los octavos de final de final de la Champions League frente al Bayern Múnich y 2 en el partido con el West Bromwich Albion en el que ingresó como emergente remplazando al checo Petr Cech y en el que fue cómplice de una de las anotaciones del Albión.

Faryd Mondragón, ex arquero de Colombia, y el jugador más veterano en disputar unm partido de fútbol en un mundial, considera que Ospina, con quien compartió vestuario, se crece cuando se pone la camiseta de la Selección y no hay que preocuparse por su presente: “Cada vez que viene a la Selección. Potencia su rendimiento, independientemente de lo que esté haciendo en su club”.

Y James…

El jugador más emblemático de la Selección no ha logrado convencer a Zinedine Zidane, quien no lo considera entre sus titulares fijos en el Real Madrid. La buena noticia para el 10, es que regresa al combinado nacional en condiciones físicas óptimas algo que no pasaba hace más de un año y ha venido aprovechando cada minuto que le conceden. Así ha demostrado la calidad de su futbol y la eficacia de sus asistencias.

Pékerman se refirió a la actualidad del 10: “James está muy bien. Lo hemos visto muy bien en sus últimos partidos con el Real Madrid. Estando bien físicamente y superando algunos inconvenientes que llegó a tener. Está en plenitud y convencido de que nosotros vamos a levantar y hacer dos buenos partidos. Sabe la importancia de este último tramo que tiene la eliminatoria y confiamos en él y su capacidad de gol.”

Cuadrado, en su mejor momento

Juan Guillermo Cuadrado es el jugador que goza de mejor presente. El Valente del Juventus se ganó la confianza de su técnico Massimiliano Allegri y su picardía con el balón, combinada con su mejoría en la toma de decisiones, lo han convertido una pieza fundamental dentro del esquema de la ‘Vecchia Signora’, que marcha líder del Calcio italiano y está en cuartos de final de la Liga de Campeones en los que enfrentará al Barcelona.

Su posición en la titular de la Selección para este encuentro está asegurada, sin embargo existe la duda si cumplirá funciones como lateral o como puntero derecho, que es la posición a la que está habituado con su club.

Metropolitano se reestrena

Después de lo sucedido en el partido contra Chile, cuando los jugadores protestaron vehementemente por el mal estado del césped del Estadio Metropolitano, la administración del escenario decidió hacer una inversión de mil millones de pesos en la reparación de la grama de la casa de la Selección, que ahora está en perfectas condiciones para acoger los partidos del combinado nacional y el Atlético Junior.

El técnico Pékerman se mostró complacido con el reacondicionamiento de la cancha: “Estoy satisfecho con el trabajo que han hecho y eso habla muy bien de la organización y del deseo de que la Selección tenga el escenario que necesita. Estamos contentos y agradecidos con el esfuerzo”.

De acuerdo al Ideam el pronóstico para este jueves en Barranquilla es de tiempo seco y con una temperatura de 28 grados a la hora del partido en el que se espera un lleno en el Estadio Roberto Meléndez.

Así se jugará toda la jornada 13 de eliminatorias sudamericanas:

Colombia – Bolivia (3:30p.m.)

Paraguay – Ecuador (6:00 p.m.)

Uruguay – Brasil (6:00 pm.)

Argentina – Chile (6:30 p.m.)

Venezuela – Perú (6:30 p.m.)