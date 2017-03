Mujer protagonizó escándalo en vuelo Bogotá-New York

Para muchos es un nuevo capítulo de la famosa frase "usted no sabe quién soy yo". Una mujer de nombre Camila y en aparentemente en estado de alicoramiento se ve forzejeando con unos pasajeros, al parecer acompañantes, luego de haber agredido verbalmente a otra persona que iba en el avión.

En los primeros segundos del video se escucha cuando una de las azafatas le pide a uno de los acompañantes de la mujer que la calmen y la sienten, y le pregunta que si no le da vergüenza su comportamiento, a lo que la mujer responde: "¡No me importa!, ¡no me da verguenza!".

Acto seguido, y cuando nuevamente le pedían que se sentara, Camila dice: "¡La señora creyó que ella era más importante que yo!".

Finalmente, Camila se sentó en otro asiento por petición de los miembros de la tripulación y el vuelo pudo emprender su curso hasta Estados Unidos sin ningín otro contratiempo.

Avicanca lamentó el hecho y dijo que "la tripulación de Avianca en cumplimiento de las políticas de seguridad dispuestas para atender este tipo de situaciones, procede a decomisarle el licor. Finalmente, la viajera es controlada y el avión aterriza sin contratiempos”, agregan en el comunicado.