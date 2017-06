Porque los niños no deben morir de cáncer.

En países desarrollados, 9 de cada 10 niños sobrevive al cáncer, una enfermedad curable en ellos si se tiene un diagnóstico y tratamiento oportuno. A pesar de este buen panorama, en Colombia solo el 50 por ciento de ellos se cura y esto es resultado de las barreras de acceso que los pequeños tienen que superar para ser atendidos. Pero esto no sucede en la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital de la Misericordia, HOMI. Allí se atiende a los niños como si estuvieran en el primer mundo, ya que en el tratamiento de la leucemia linfoide aguda, el tumor infantil más común, han logrado tasas de sobrevida a dos años del 79 por ciento. Es por esto que hoy el HOMI es un referente nacional en el tratamiento y cuidado del cáncer de niños, pues se han comprometido con la causa de atender de manera especializada a los más chicos, no solo garantizando el mejor tratamiento médico posible, sino ofreciendo un apoyo más amplio para garantizar que no solo los niños, sino sus cuidadores tengan todo lo necesario durante el tratamiento de la enfermedad.