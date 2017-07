El revelador testimonio de la YouTuber 'Pautips' sobre la bulimia

“Es uno de los videos más retantes que he hecho en mi vida”, así inicia Paula Galindo, conocida en el mundo de las redes como ‘Pautips’, su narración de casi 17 minutos en la que le cuenta a sus seguidores que sufrió de bulimia y que aún hoy, a sus 22 años, padece de trastornos alimenticios.



La youtuber colombiana relata que todo comenzó en el colegio porque no se sentía cómoda con su cuerpo. Hizo, dice, todo lo posible para tapar la parte de su estómago. Luego, “empecé a trabajar y allí a comer de todo, comía muchos dulces, comía muchos fritos y eso coincidió cuando empecé a grabar videos para Youtube, a los 16 años”.



Fue justamente cuando sus videos se empezarona viralizar y por lo tanto a recibir mensajes de todo tipo, cuando “caí en la cuenta de mi cuerpo. Recibí toda esa carga de comentarios que no supe manejar, ni adaptar. Me comí todos esos comentarios y me llené de esa mala energía”.



‘Pautips’ asegura que un tiempo después inició una dieta pero su ansias de comer empezaron a jugar en su contra “y volví a subir de peso”. En vista de eso empezó a buscar información en internet y encontró una comunidad en torno a la bulimia y a la anorexia. “Enseñan cómo ser bulimicas y anorexicas. Tenían muy malas intenciones y mi cuerpo se volvió incontrolable hasta que caí en esa enfermedad”.



Para salir de ese problema estuvo en rehabilitación y ahora decide contar su historia públicamente para que las jóvenes que la siguen no vivan lo mismo. “Siento que mucho de mi personalidad se lo llevó esa enfermedad que es como cualquier adicción”, se lamenta.

Paula decidió contar su historia para decirle a quienes pasan por un proceso así" que "es posible salir de esa enfermedad. Tienes que estar seguro en tu corazón de que es posible", concluye.