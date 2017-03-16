87 juristas quieren ser magistrados de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, con casi ningún reflector encima, atraviesa por un verdadero cambio extremo, cuyas consecuencias determinarán el rumbo del país en los próximos años.
De la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la República depende el envío de cuatro ternas al Congreso para que eligan a los magistrados que reemplazarán a María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Jorge Pretelt (suspendido).
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La Casa de Nariño acaba de publicar la lista de 87 aspirantes de donde saldrán dos de los reemplazos. Con el inicio de la selección, el Primer Mandatario se le acaba de adelantar a la Corte Suprema de Justicia, que por lo visto demorará varias semanas antes de que pueda llegar a un acuerdo para elegir a sus candidatos.
Estos son los aspirantes a la Corte Constitucional:
1 ALVARO JOSE GARZON VALDERRAMA 19.249.422
2 ANGELA MARIA SORZANO ESPINOSA 35.466.605
3 ANGELINO LIZCANO RIVERA 17.669.634
4 AQUILES IGNACIO ARRIETA GOMEZ 79.519.888
5 BLADIMIR CUADRO CRESPO 72.222.092
6 CANDIDA ROSA ARQUE DE NAVAS 40.013.430
7 CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA 16.595.761
8 CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN 79.504.943
9 CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ 76.307.753
10 CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO 79.778.993
11 CARLOS MARIO BUSTAMANTE VALENCIA 8.938.514
12 CELESTEIN POINTUD COBOS 91.072.072
13 CESAR AUGUSTO SANCHEZ SOSSA 19.256.236
14 CIRO JOSE MUÑOZ OÑATE 3.745.457
15 CRISTINA PARDO SCHLESINGER 21.068.467
16 CRUZ ANTONIO DEL CRISTO YANEZ ARRIETA 15.664.984
17 DARlO JAVIER MONTAÑEZ VARGAS 80.412.452
18 EDER ALONSO GAVIRIA 18.389.537
19 EDUARDO GONZÁLEZ MONTOYA 10.222.142
20 EDUARDO HOFMANN PINILLA 6.760.792
21 EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ 5.925.480
22 EMIRO VIEDA SILVA 19.439.961
23 ENRIQUE OMAR PEÑA PEÑA 79.286.342
24 FARID SAMIR BENAVIDES VANEGAS 79.450.032
25 GERMAN CALDERON ESPAÑA 79.426.863
26 GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA 79.485.379
27 GONZALO ANDRES RAMIREZ CLEVES 79.654.033
28 HERMINSO PÉREZ ORTIZ 88.141.773
29 HERNANDO ANIBAL GARCIA DUEÑAS 11.430.901
30 ISABEL CRISTINA JAMARILLO SIERRA 39.790.984
31 JAIME RAUL ARDILA BARRERA 91.066.516
32 JAIME ROBLEDO TORO 10.079.924
33 JARVEY RINCON RIOS 16.661.998
34 JAVIER ALFONSO GNECCO CAMPO 73.114.143
35 JAVIER DE JESUS AYOS BATISTA 73.086.147
36 JAVIER TOBO RODRIGUEZ 19.453.074
37 JOHN JAIRO MORALES ALZATE 79.366.484
38 JORGE ALFONSO FLECHAS DIAZ 4.277.138
39 JOSE JOAQUÍN VIVES PÉREZ 12.556.245
40 JOSE LEOMAR CORTES DELGADO 19.338.255
41 JUAN PABLO GARCIA PEÑALOSA 14.238.683
42 JUAN RAMON MARTINEZ VARGAS 79.959.768
43 JULlETA LEMAITRE RIPOLL 45.490.856
44 JULIO CESAR MARTINEZ 79.422.001
45 JULIO CESAR RODAS MONSALVE 71.602.999
46 LENIS GUSTAVO AMPUDIA ASPRILLA 16.446.423
47 LEONARDO PAEZ SAAVEDRA 93.368.461
48 LIGIA PEÑUELA SERRANO 41.685.214
49 LUDY MERCEDES ARENAS HERNÁNDEZ 63.332.891
50 LUIS ALBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ 15.525.040
51 LUIS ALFREDO AGUDELO FLÓREZ 19.473.301
52 LUIS ARTURO SUAREZ PACHECO 13.833.261
53 LUIS BERNARDO DIAZ GAMBOA 19.469.786
54 LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO 70.037.757
55 LUIS FERNANDO LOPEZ ROCA 3.229.016
56 LUIS FERNANDO MACIAS GOMEZ 19.444.789
57 LUIS FERNANDO MARCELlNO URIBE RESTREPO 70.103.529
58 LUIS MANUEL NEIRA NUÑEZ 79.590.776
59 LUZ ESPERANZA FORERO DE SILVA 23.490.213
60 MAGDALENA INES CORREA HENAO 51.844.031
61 MARÍA MARGARITA ZULETA GONZÁLEZ 39.692.854
62 MARINO LEON TADEO HENAO OSPINA 19.349.130
63 MARIO ALBERTO CAJAS SARRIA 76.315.123
64 MARIO MONTES GIRALDO 4.418.838
65 MIGUEL ANTONIO SANCHEZ LUCAS 7.302.848
66 MONICA CALDERON CRUZ 39.154.108
67 NATALlA ANGEL CABO 52.620.954
68 NATTAN NISIMBLAT MURILLO 18.002.685
69 NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA 37.247.988
70 NELSON ROA REYES 16.732.426
71 NIXON JOSE TORRES CARCAMO 72.193.712
72 NORA TAPIA MONTOYA 43.055.711
73 PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI 5.882.167
74 PABLO GUILLERMO GIL DE LA HOZ 12.589.497
75 RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA 79.424.341
76 REINALDO RAFAEL OCHOA TORRES 8.742.338
77 RICARDO MARTÍNEZ QUINTERO 19.366.050
78 ROCIO DEL PILAR PEÑA HUERTAS 51.708.187
79 RODRIGO UPRMNY YEPES 79.146.539
80 ROSA ISABEL ROJAS ROMERO 51.875.704
81 SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO 19.292.094
82 SERGIO REYES BLANCO 91.070.384
83 TOMAS CARRIZOSA APARICIO 79.779.035
84 VICTOR ALFONSO ESTUPIÑAN PERDOMO 11.429.923
85 WILFORD HOLMEDO BUITRAGO GOMEZ 19.401.237
86 WILLlAM ZAMBRANO CETINA 6.768.150
87 GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA 79.445.990
A partir de hoy, anuncia la Presidencia, la ciudadanía podrá hacer observaciones sobre los nombres de los aspirantes. Los comentarios podrán enviarse hasta el día viernes 31 de marzo de 2017, al correo electrónico comentariosMCC@presidencia.gov.co