Los archivos secretos de Roy Barreras

Roy Barreras es uno de los senadores más controvertidos y uno de los que más “moja prensa”. Habla de casi todos los temas, más aun cuando tiene que ver con lo relacionado al proceso de paz.Aunque se hizo elegir senador por representar la mano dura de Álvaro Uribe, es uno de los grandes defensores del acuerdo con las FARC, del que fue negociador, y aunque se pueda pensar que lo hace por politiquería, sus colegas, incluso los de otros partidos, coinciden en que lo hace por convicción que por protagonismo.

Le puede interesar: Roy Barreras deja la presidencia de la U y la seuena la presidencia de la República

No es monedita de oro, por lo que a muchos no les cae bien, pero a diario hace gala de su humor negro, la que ha sido su principal arma para caer de píe a donde lega. Lo señalan de ‘voltiarepas’, y en buena medida los hechos dan la razón. En menos de una década pasó de profesarle devoción a Germán Vargas Lleras a saltar al redil de Álvaro Uribe, y ahora ser el congresista que dice hablarle al oído a Juan Manuel Santos.

Se ha convertido en blanco ideal de caricaturistas y columnistas de humor. Daniel Samper Ospina, en su libro El Club de Los Lagartos, caricaturizó al senador como un minitiranosaurio, de colga larga y lengua de reptil.

Puede ser de su interés: Los 10 libros del 2016

Este miércoles, el publicista Ángel Beccassino, conocedor de la política colombiana de los últimos treinta años, presentó el libro biográfico del senador del partido de la U. ‘Roy, de abajo hacia arriba’, tiene detalles desconocidos del legislador. Revela sus ancestros de desplazados por la violencia o que hace más de 30 años, cuando estaba terminando sus estudios de medicina, fue mesero, panadero y taxista, y que hizo parte de un grupo de rescatistas en la tragedia de Armero, en noviembre de 1985.

Apartes del libro

Experiencia de socorrista en Armero

“…Y llega la evocación del padre, con el que aprendió Roy a amar el mar, a pescar en ese Pacífico enorme, a caminar la selva chocoana y andar por esos esteros. Y entonces recuerda a un niño que acababa de perder su padre en Armero aquella noche de 1985, la orfandad en sus ojos ya secos de lágrimas. Porque cuando llegó la noticia de la tragedia, Roy, el estudiante de medicina y la que sería la madre de sus hijos mayores, ambos socorristas de la Cruz Roja, llegaron en la misma madrugada y estuvieron quince días atendiendo heridos en un hospital de campaña, en Guayabal, rescatando gente del lodo”.

Le recomendamos leer: Posibles precandidatos presidenciales del Partido de la U

Así ingresó a la política

“…El día de la clausura de mi curso tenía que dar el discurso de grado, porque era el presidente de la Sociedad Literaria del colegio. Y los curas de La Salle invitaron a quien había sido el fundador, cincuenta años atrás, de la Sociedad Literaria del colegio, que para entonces era un ex Presidente de la República ya retirado, anciano, pero que quería mucho a su colegio, que se seguía sintiendo Lasallista, y que era Carlos Lleras Restrepo. (...) Y algo de ese discurso le gustó al viejo ex presidente porque cuando terminé de leerlo me llamó, haciéndome una seña con el dedo, y dándome una tarjeta me dijo, vea joven, me gustó su discurso, busque a este señor. Y ese señor era Luis Carlos Galán, a quien conocí gracias a esa tarjetita de Carlos Lleras Restrepo, que me pareció entonces un viejito amable, cálido y un poco encorvado”.