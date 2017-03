Así es el dramático mundo de los hipersensibles

La psicóloga estadounidense Elaine Aron concluyó en la década de los 1990 que una de cada cinco personas es altamente sensible. Una cifra nada insignificante. A pesar de que hay muchas personas que son hipersensibles en la sociedad, el concepto ha sido divulgado muchas veces como una patología, lo cual es un error dado que no estamos hablando de una enfermedad.



Le recomendamos: La generación de los hipersensibles



Una persona hipersensible percibe sus emociones de una manera bastante fuerte. Cuando se usa esta palabra hay que precisar el contexto en el que se encuentra, ya que pueden ser personas que reaccionan a una situación coyuntural, personas que generalizan su situación y tienden a mostrarse así todo el tiempo o, por el contrario, hablamos de personas controladas y moduladas emocionalmente que saben en qué situación de estrés o ansiedad pueden tornarse hipersensibles.



“La hipersensibilidad no es un diagnóstico o un trastorno psiquiátrico”, afirma Andrea Escobar, psicóloga de la Universidad Javeriana. Lo que nos muestra la hipersensibilidad es que hay personas susceptibles a ciertas situaciones emocionales, la hipersensibilidad se puede presentar durante momentos de estrés o depresión.



En varios grupos de psicopatologías se puede presentar el fenómeno de la hipersensibilidad; no ocurre como un hecho aislado sino que hace parte de manifestaciones de un conjunto clínico amplio. La depresión puede ser común en personas hipersensibles. Sin embargo, “la depresión no siempre se manifiesta como tristeza, también se puede manifestar como irritabilidad, muchas veces tildamos a las personas de amargadas, pero en realidad pueden estar deprimidas y padecer hipersensibilidad”, dijo José Manuel Calvo, psiquiatra de la Universidad Nacional.



Puede leer: Las cinco conductas tóxicas para relacionarse



Es importante decir que en los hipersensibles la enfermedad de depresión es común. El 10 % de la población mundial sufre al menos una situación depresiva que puede conllevar a un momento de hipersensibilidad. El último estudio de salud mental en Colombia encontró que el 4 % de la población sufría de esta enfermedad.



“Las personas paranoides pueden ser hipersensibles, herirse fácilmente y ponerse a la defensiva. Personas que escanean el medio ambiente buscando amenaza. El narcisista también puede ser hipersensible porque necesita constantemente elementos que le alimenten el ego”, dijo Calvo.



Aunque se podría decir que el contexto en el que se presenta la hipersensibilidad pareciera que fuera siempre negativo también es posible enmarcar esta condición desde una perspectiva positiva. “Está en personas ansiosas, estresadas o depresivas, pero también hay personas hipersensibles a cualidades artísticas, a determinado tipo de arte o momento de su vida o el mundo.



Puede leer: ¿Los videojuegos hacen más listos a los niños?



José Manuel Calvo prefiere utilizar el término empatía a las personas que desarrollan sensibilidad hacia cuestiones positivas o artísticas. Es común encontrar artículos que intentan describir rasgos típicos de los hipersensibles, lo cierto es que no existen tales formas de presentar esta condición.