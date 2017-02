La confesión de Nacho Vidal a una famosa monja argentina

“Yo he querido ser tan virgen como tú, al venirme a encontrar con una persona que no conocía”. Así comenzó el actor porno Nacho Vidal su encuentro con la famosa monja argentina sor Lucía Caram.

El objetivo es recoger fondos para la Fundación Invulnerables, a través de la cual la religiosa ayuda a niños sin recursos y a habitantes de la calle.



Los dos personajes están en polos opuestos, sin embargo, tienen importantes coincidencias, empezando por unirse para esta labor social. En la entrevista, que ya es viral en las redes sociales, Vidal le confiesa a sor Lucía cómo fue el momento en que descubrió que su hija era transexual.

En una conversación sin tapujos, ella le da una importante lección sobre la libertad interior: “Hemos tenido suficiente religión para odiarnos, para crear normas y estructuras, pero no para amarnos. Yo creo que la única religión válida es la del amor que se hace servicio”.



La campaña #Invulnegrables busca a través del video recaudar fondos con las reacciones y la difusión de la entrevista en redes sociales. Ella es toda una celebridad en Argentina, donde ha escrito varios libros y tiene un programa de televisión en el canal Gourmet.



Sentados en un cara a cara, ella también confiesa que no lo buscó en internet ni en videos previo a la cita, porque no quería dejarse llevar por etiquetas ni opiniones de otros. Nacho Vidal también aprovecha el encuentro para cuestionar el papel de la iglesia. Lo que responde Sor Caram los lleva a sellar el encuentro con un abrazo.