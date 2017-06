5 series que se puede ver completas este fin de semana

Unbreakable Kimmy Schmid



Comedia

Tres temporadas - 39 episodios de 30 minutos

Imaginese pasar quince años encerrado en un sótano, sin contacto alguno con el mundo exterior, y salir de ahí a vivir a la ciudad de Nueva York. Esa es la realidad de la protagonista de esta curiosa serie de comedia creada por Tina Fey y Robert Carlock. Kimmy es una mujer de 23 años que encuentra un nuevo mundo de posibilidades cuando es rescatada del búnker en el que vivió durante los últimos quince años de su vida luego de ser secuestrada por un pastor que intentaba salvarla del apocalipsis. La serie está llena de situaciones políticamente incorrectas vividas a través de los ojos de un personaje mega optimista que cree que realmente todo es posible. “Casi todas las escenas tienen algo de fantasía y algún elemento más oscuro, a la vez efímero y cínico” resalta el New York Times en su reseña en la que también afirma que el luego del segundo capítulo la serie encuentra su tono cómico. Aunque el tema parece fuerte para una serie de comedia, se logra sin parecer forzado y reforzando la premisa de la serie, como afirma The New Yorker: “Al hacer cómicas cosas horribles, sugiere que sobrevivir puede ser algo más que seguir viviendo. Puede ser una especie de libertad también”.

Designated survivor

Drama político

Una temporada - 19 capítulos de una hora (tres más serán subidos en las siguientes semanas)

La premisa de que un sujeto ordinario se puede convertir en presidente de los Estados Unidos es de por sí emocionante, ahora súmele que la razón por la cual debe asumir uno de los cargos políticos más importantes del mundo es porque una bomba destruyó el capitolio. Adam Kirkman es el secretario de vivienda, que acaba de ser retirado de su cargo cuando descubre que es el siguiente en línea de sucesión presidencial cuando han muerto el presidente, el vicepresidente y la mayoría de los miembros del congreso. The Guardian define la historia como “el cuento clásico de un hombre pequeño, repleto de buenas intenciones, tratando de meterse en zapatos tan grandes que podía vivir cómodamente en sólo uno de ellos”. Kirkman debe manejar una nación en estado de crisis, su imagen ante el mundo y armar un equipo de gobierno con el capital humano disponible, mientras el gobierno mantiene todos sus esfuerzos en encontrar el culpable del atentado.

Stranger Things

Ciencia ficción

1 Temporada - 8 episodios de una hora

Una de las series más populares del año pasado es este “agradable viaje de regreso a la época de los 80’s y al arte del misterio sin exceso”, según The New York Times. Cuando Will Byers desaparece, su madre, sus amigos y el jefe de policía comienzan sus propias investigaciones para dar con su paradero. Pronto todos se dan cuenta que no están tratando con un caso de secuestro y que hay fuerzas superiores y desconocidas con las que deberán luchar si quieren que Will regrese sano y salvo a su hogar. En medio de la búsqueda los amigos de Will conocen a Eleven, una niña con poderes mentales que será el enlace clave entre esta dimensión y en la que se encuentra Will. The New Yorker la describe como “espeluznante, pero no miedosa, escapista pero no vacía. Es un regreso de género a tiempos más simples, con héroes, villanos y monstruos. Sin embargo, también es inquietante, y tiene un raro respeto por el dolor de adultos y sufrimiento infantil. Es una original.”

The Crown

Histórica

1 temporada - 10 episodios de una hora

A diferencia de la mayoría de dramas televisivos sobre la realeza, esta no es una historia llena de escándalos sexuales, guerras y muertes trágicas. Esta es la historia de los primeros años de la reina Isabel II en el poder, una serie llena de “escenas suntuosas y actuaciones generosas” como dice el New York Times. Ambientada en los años 50’s la serie le permite ver al espectador lo que era vivir en una época donde la comunicación no era instantánea y le recuerda momentos cruciales en la vida de la actual reina de Inglaterra. Esta serie muestra lo difícil que es convivir con el poder aún cuando alguien ha sido criado para llevarlo.

American Crime Story: The people vs O.J Simpson

Drama

1 temporada - 10 episodios de 1 hora

Aunque el final de la serie es ampliamente conocido, pues se basa en uno de los casos más famosos de los Estados Unidos, la serie no deja de ser intrigante. La producción “Construye las actitudes y el ambiente de mediados de los 90 sin caer en la nostalgia inconsciente o superando sus momentos satíricos”, como destaca The Guardian. Con un elenco estelar, que incluye a John Travolta, la historia se narra a través del desarrollo de los diferentes personajes que le recuerdan al espectador elementos esenciales en el “caso del siglo”. Los creadores de la serie se enfocaron en “ofrecer una vista panorámica de las fuerzas, la gente y las decisiones que permitieron que O.J quedara libre” en vez de enfocarse en él como persona, lo que hace que el real protagonista sea el caso y no el hombre.

Otros recomendados:



Series clásicas como Friends, How I Met Your Mother, Full House, Breaking Bad, Lost, House, Prision Break, y Betty la fea están completas y también son una buena opción para hacer maratón un fin de semana. Otra opción es iniciar una serie, sabiendo que vienen más puentes en los que podrá seguir el plan, Grey‘s Anatomy, Scandal y Arrested Development, son buenas opciones pues siguen en producción y tienen varias temporadas disponibles. House of Cards y Orange Is The New Black son las imperdibles de la temporada, pues ambas están próximas a estrenar nuevos episodios, si bien no alcanza a terminarlas en tres días, sí puede aprovechar para adelantarse.