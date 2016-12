Maduro, Timochenko y la OTAN

El pasado 23 de diciembre durante el saludo de navidad a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en el Fuerte Militar de Tolemaida, el Presidente Juan Manuel Santos celebró que después de un proceso que se inició hace nueve años, es decir en momentos en que ejercía como Ministro de Defensa del Presidente Álvaro Uribe Vélez, “ la OTAN aceptó iniciar conversaciones con Colombia para poner en marcha un programa de cooperación en materia de intercambio de información y lucha contra el crimen organizado.” http://es.presidencia.gov.co/noticia/161223-Otan-y-Colombia-iniciaran-conversaciones-para-combatir-crimen-organizado-e-intercambiar-informacion

La Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN- nació en abril 1949, como una alianza militar intergubernamental de la posguerra, creada para la defensa colectiva de sus miembros, de la cual hacen parte 28 países, siendo Estados Unidos y Canadá los únicos no europeos. La contraparte de la OTAN durante la guerra fría fue el “Pacto de Varsovia” (1955), liderado por el eje soviético y sus aliados, entre ellos China.

El anuncio fue registrado por la mayoría de medios de comunicación en Colombia, sin embargo, las celebraciones navideñas, la aprobación de la reforma tributaria y de la Ley de Amnistía, acapararon la atención de la opinión pública, sin que en el país se le diera mayor trascendencia a la noticia. Quienes sí le han venido dando una gran relevancia a lo anunciado por el Presidente Santos, son Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe máximo de las FARC, quienes terminaron coincidiendo en sus reacciones críticas contra el acercamiento de Colombia a la OTAN, las cuales curiosamente fueron hechas públicas con unas pocas horas de diferencia.

En una declaración del 27 de diciembre Maduro afirmó con vehemencia: “Vamos a sacar a la OTAN de aquí, llamo al pueblo colombiano y a los pueblos de Suramérica y Venezuela a luchar contra la OTAN, no a la OTAN para Suramérica, ya basta, sus guerras bien lejos de aquí". De otra parte, la Cancillería Venezolana expresó a través de un comunicado que "El Gobierno venezolano se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra", finalmente el texto insta a Colombia a "no generar elementos de desestabilización y guerra en Suramérica".

Al día siguiente, el mismo Nicolás aprobó los recursos para dotar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "de la más moderna tecnología" rusa y china, y anunció que el 14 de enero realizará ejercicios militares porque "nadie respeta a los débiles". Indicó también que las "fuerzas especiales" se están preparando para combatir a las "amenazas" que se ciernen sobre Venezuela y señaló que en la actualidad hay "dos lacras" que combatir "la lacra del paramilitarismo colombiano" y la "lacra que es el paramilitarismo de la derecha" que asegura se encuentran en la oposición venezolana. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/maduro-dotara-a-la-fuerza-armada-de-venezuela/16781903

Por su parte Timochenko, en un elaborado escrito publicado el 27 de diciembre en la página web de las FARC, http://www.farc-ep.co/desbrozando-ideas/a-proposito-del-jubilo-de-santos-con-la-otan.html, hace una muy dura crítica al Presidente Santos por cuenta de su regocijo tras los nuevos acuerdos con la OTAN, afirmando que “no hay nada que celebrar”, pues para el máximo líder de las FARC “Lo que salta a la vista con la declaración presidencial es que nuestro país da otro paso atrás en materia de soberanía e independencia”. Para las FARC “La OTAN no ha sido nada distinto al aparato de dominación europea de los Estados Unidos, algo semejante a lo que pretendió esa nación con la creación de la OEA en el continente americano.”

Como si se hubiera puesto de acuerdo con Maduro para dar su declaración, Timochenko invoca el poder de Rusia y China, para mostrar a estas dos potencias como el necesario balance frente a la presencia de la OTAN en la región; en palabras de Timochenko “Rusia en la era de Putin se negó a ser un peón más de los intereses de las trasnacionales estadounidenses, consiguiendo una sobrevivencia económica en alza y una reedición de su poderío militar. Eso al tiempo que China comienza a disputar a Norteamérica el primer lugar en la economía mundial, mientras que en los campos de la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados.” Para las FARC, ¿Rusia y China si podrán intervenir en la región, pero Estados Unidos no?

Cuando se habla de la OTAN, y del desafío que para esa organización representa el creciente poderío militar de Rusia y China, es inevitable referirse a las afirmaciones de Donald Trump durante la campaña presidencial, quien fue muy crítico con los países europeos, a quienes exhortó a que contribuyeran con mayores recursos para su funcionamiento y sostenimiento. Hoy, a pocos días de su posesión como el nuevo presidente de Estados Unidos, es claro que existe un gran acuerdo bipartidista que presionará a Trump a honrar los compromisos de su país con la OTAN. En este sentido el propio Secretario de Estado John Kerry, se declara confiado al afirmar que “el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y el Artículo 5 —que contempla la reacción de todos los aliados si uno de ellos es atacado— trasciende la política”.

Así las cosas, la aproximación de Colombia a la OTAN no es bien vista por quienes en nuestra región (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) desean una mayor influencia de Rusia y China, por lo cual cerrarán filas para contrarrestar el poderío de Estados Unidos, el cual promete regresar con renovados bríos tras la posesión de Trump. Es en este contexto que Timochenko, reeditando la aproximación de “lucha de clases”, afirma que “La oligarquía colombiana ha dado suficientes muestras de animadversión ante la experiencia de la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador y la resistencia indígena boliviana, como para negarse a hacer parte de un proyecto transnacional por echarlas abajo.”

No sorprende la coincidencia de Maduro y Timochenko en sus críticas al Presidente Santos por estrechar los lazos de cooperación de Colombia con la OTAN. Lo que sí resulta novedoso es su sintonía con respecto al papel que ambos le dan a Rusia y China para balancear el poder de Estados Unidos en la región. Vemos a un Timochenko hablando en términos geopolíticos, alineándose claramente con Nicolás Maduro en el juego de ajedrez mundial, desafiando el rol de Washington y anunciando la cercanía que en su nuevo rol político tendrá las Farc con los rusos y los chinos.

El discurso de Timochenko muestra la gran distancia que aun separa a las FARC de la Colombia de hoy, que, habiendo triunfado en su lucha por sostener la Democracia, no está dispuesta a ceder a las tentaciones totalitaristas que tanto daño han hecho a nuestros vecinos. Utilizando un lenguaje altamente ideologizado, el líder de las FARC habla de política internacional, como si formara parte del régimen dictatorial de Maduro y no como el futuro líder de un partido político en Colombia, que se supone deberá representar los intereses de los colombianos y no los del hoy moribundo y fracasado “socialismo del siglo XXI”. Un saludo especial de año nuevo para todos los colombianos y para nuestros hermanos venezolanos.

**Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.

@ceballosarevalo