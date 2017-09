Odor non sancto

Cuando el avión de Alitalia despegó del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena rumbo a Roma, Francisco pudo permitirse sentir el cansancio que el protocolo le impedía mostrar, que le agarrotaba los músculos y le revolvía las entrañas tras 5 días de periplo colombiano en los que tomó 8 vuelos, visitó 4 ciudades, dio bendiciones y discursos ante miles y miles de personas. Mientras sobrevolaba los techos de zinc y las calles de barro del barrio Nelson Mandela, plagado de muchachitos barrigones y empelotos, desvió la mirada hacia el ayudante que esperaba a que terminara el despegue y el vuelo se estabilizara en las alturas, para ayudarle al papa a desvestirse para descansar en la gran cama acomodada en la mitad del avión del Vaticano, aislada de ruidos y luces, diseñada para el sacro descanso. “Colombia tiene un olor extraño”, comentó como si se lo estuviera diciendo a sí mismo, “como cuando algo se pudre de tanto mantenerlo guardado”. Colombia sería para siempre, en la memoria de Francisco Bergoglio, un país complejo, caliente y húmedo, que no logra disimular la podredumbre que esconde.



Cuando aterrizó en Bogotá la tarde del miércoles anterior, y se asomó para mirar las montañas y la parafernalia oficial que le esperaba sobre la pista, Francisco sintió por primera vez la brisa leve que trajo el rastro de un olor inmundo. No le prestó atención al asunto, en miles de ciudades los aeropuertos están enclavados cerca de zonas industriales malolientes. Este olor, aunque leve y fugaz, le recordó las cloacas de los barrios de invasión, la fetidez de los asentamientos sin alcantarillas o la descomposición de los muertos en las cárceles de la dictadura cuando el calor de enero revienta la vida en los países australes.



Con diferente intensidad el olor lo acosó durante toda la visita oficial en Colombia. En el centro de Bogotá, en la Casa de Nariño y en la Plaza de Bolívar, entre el Congreso y las cortes, lo sintió más acre y repulsivo. Cuando intentaba ubicar su origen quedaba en las mismas porque veía a su alrededor hombres y mujeres perfectamente vestidos, elegantes, perfumados y solícitos, que hacían fila para hincarse en su presencia y besarle el anillo de Pedro. Imposible dar con el origen de la hediondez entre esta gente tan aparentemente bien puesta.



En Medellín creyó que no lo sentiría, de tan pesado que se sentía el aire entre las miles de flores insertadas en las silletas y el incienso que ardía sin piedad. En Villavicencio ni siquiera alcanzaron las lágrimas de 5.000 víctimas de la guerra para opacarlo. Y en Cartagena, donde no hubo abanico suficiente para menguar el intenso calor que nunca jamás había llegado a sentir así, ni siquiera en los sofocantes veranos romanos de Castel Gandolfo, lo que le agobió no fue tanto la canícula como ese olor indescifrable que le abofeteaba los sentidos.





Para garantizar que durante su estadía en Colombia su santidad no tuviera absolutamente ningún contratiempo, los asesores, comités y secretarios pro témpore creados para coordinar la visita, definieron un plan temático que incluyó hablar de la juventud, las víctimas, la familia y la pobreza. Nadie le advirtió al jefe del Estado Vaticano que la corrupción latía detrás de toda política estatal de este país que mostraba una cara tan pulcra, tan digna y transparente.



Nadie le dijo a Francisco que lo que Colombia esconde tras los planes para implementar una paz por medio siglo esquiva, tras la formalidad ceremonial y las mantillas piadosas, tras los padres nuestros y las jaculatorias, es un Estado corrupto, plagado de funcionarios ladrones, magistrados extorsionistas, congresistas marrulleros, y candidatos de la peor calaña que esconden sin vergüenza, tras sus disfraces de demócratas, la mega trama clientelista que roba sin pudor y se hace elegir sin asco.



Lo que asaltó la santa nariz del sumo pontífice fue el vaho de pestilencia escondido detrás de las cortinas de terciopelo y adentro de los armarios de la política, como el caso de un nieto delfín que aspiraba a ser presidente escondiendo los huesos de su corrupto banquete electoral tras la farsa de las firmas ciudadanas.



Ese es el olor putrefacto que, según cuenta la historia, Bergoglio se llevó como la imagen más nítida de este país complejo y diverso. Un país con una democracia de dos caras, una que lucha por la paz y busca honestamente caminos de reconciliación, y otra que todo lo corroe y lo corrompe. Y ambas se persignan en su presencia.



(Este texto fue escrito el 1º de septiembre de 2017, 5 días antes de la llegada del papa Francisco a Colombia. Y por si alguien aun tiene alguna duda, no sobra aclarar que se trata de una mera opinión ficcional).