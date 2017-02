Una semana en Macondo

Como en esta Colombia epiléptica una semana es un siglo, decidí llevar esta bitácora para registrar los sucesos de esta que termina.



LUNES:

8:06: Se registra un temblor. El epicentro es la campaña de Zuluaga. Su escala fue de 1,8 millones de dólares, y ha tenido

réplicas en el Centro Democrático. No se han cuantificado los daños.

9:17: Uribe ordena que el comité ético del Centro Democrático se reúna tan pronto como algunos de sus miembros salgan de prisión: necesitan esclarecer si la firma Odebrecht financió al estratega de la campaña uribista, Duda Mendoça. A muchos no les cabe la menor ídem.

11:03: Una inédita oleada de calor produce varios incendios.

13:56: Circula un video en que el arquero de Millos escupe a su propia afición.

16:08: Gobierno inicia negociaciones con una señora del ELN.



MARTES:

8:01: Mientras muchos puntean a Petro, Petro puntea en una encuesta. Si elige una fórmula que lo complemente (una mujer técnica y serena, que no hable de tú y de usted en una misma frase, por ejemplo) tiene chance.

9:21: La oleada de calor deja su primer quemado: Óscar Iván Zuluaga. Daniel García Arizabaleta, asesor de la campaña y a la vez contratista de Odebrecht, levanta sospechas, mientras Uribe levanta a Zuluaga. El expresidente se alista a decir que hacen daño los compañeros que no manejan las financiaciones; el bachiller Ernesto Macías afirmará que Óscar Iván estaba borracho cuando arregló con Odebrecht.

10:56: El arquero de Millos advierte en un comunicado que no le quiso escupir a un hincha, sino a una valla. Paradójico que juegue de guardavallas.

11:14: Un juez gringo permite la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia. Uribe dirá que el juez es un traidor; el bachiller Macías, que dictó sentencia en estado de alicoramiento.

12:38: Alcalde de Tuluá propone montar un ‘marihuanódromo’ en su pueblo.

14:01: Vargas Lleras pide a la Cancillería que lo defienda ante insultos de Diosdado Cabello, que lo llama “hijo de puto”. La canciller dice que es mejor poner puto final a la polémica.

17:19: Buenas noticias para Juan Carlos Uribe Vélez: la corte permite trabajar alicorado.

18:09: Se prende otro incendio: el fiscal general afirma en grandilocuente rueda de prensa que a la campaña de Santos habría entrado un millón de dólares girados por Odebrecht, aunque precisa que de ese millón hay que descontar 10 por ciento de comisión a Bula y 200 millones de repartijas: eso, menos IVA, el 11 por ciento que se quita a independientes, y aportes a salud y pensiones (sin mencionar los parafiscales, que sí se descuentan en el caso del uribismo), a plata de hoy significa que a duras penas alcanzó para pagar las chaquetas abullonadas que la familia presidencial lució durante la campaña. El gerente, Roberto Prieto, se ve en calzas ídem y rechaza la acusación.

19:14: Vargas Lleras pide que la ley caiga sobre quien sea, en alusión a Santos, pero, por ser su fórmula presidencial, está escupiendo para arriba. Como el arquero de Millos.

20:56: Uribistas y santistas pelean en las redes por determinar cuál campaña fue más corrupta. Yo veo el vaso medio lleno (el otro se lo llevó alguno): al menos hay un punto que los une. Dios mediante esa amistad salga fortalecida después de esto.

MIÉRCOLES:

6:02: Pastrana inicia averiguaciones para saber si Santos se escribe con ese o con zeta.

7:34: En una nueva rueda de prensa, el fiscal imita al arquero de Millos y sale con un chorro de babas: la prueba del dinero de Odebrecht a la campaña de Santos es el interesado testimonio del exsenador Bula. Es la palabra del uno contra el otro. Y la de Santos vale más, porque la graba en mármol.

8:02: El uribismo cancela juicio ético a Óscar Iván: “¡Tranquilandia todo el mundo!”, exclama el jefe: “Acá no ha pasado nada”. El Consejo Electoral tendrá que determinar si Odebrecht financió gastos de la campaña tales como las naranjas de la loca del comercial; las nebulizaciones para el candidato cuando se enfermó de laringitis, y el betún de Uribe cuando se lustró los Crocs en la Fiscalía.

11:41: El presidente de Filipinas llama idiota a César Gaviria.

13:08: Andrés Pastrana pide la renuncia de Zantos en un trino.

20:31: Cancillería rechaza insultos del presidente de Filipinas, razón por la cual Vargas Lleras echa humo. Al igual que los incendios, que continúan. Y que el marihuanódromo.



JUEVES:

8:12: Miles de guerrilleros llegan a las zonas de concentración, y nadie se asombra. Las Farc ya no son noticia ni para eso. Esa es la paz de Santos.

10:42: Obama practica deportes extremos en el Caribe: ¿no podrían otros expresidentes, como Uribe, seguir su ejemplo e irse a Bocagrande a montar en chorizo inflable?

16:18: Señora del ELN resultó ser Pablo Beltrán: está muy cambiado.



VIERNES:

9: 02: En medio de temblores, incendios y un clima tan caliente como los dineros de Odebrecht, santistas califican de corruptos a uribistas; uribistas llaman corrupto a Vargas Lleras; Vargas Lleras dice que la canciller prefiere a Maduro: el caos abre camino para el ascenso de un populista como Petro. Ante la política migratoria de Trump, será exiliarse en Venezuela, que ya pasó por eso. Y si Diosdado no nos recibe, por hijos de puto, en Filipinas. Por idiotas.