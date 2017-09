Derechos humanos en peligro (III)

“La participación en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público”…

Recordemos también que en el siglo XVII bajo el reinado de Carlos II de Inglaterra fue expedido el “Test Act de 1673” ley que reservaba los cargos públicos para quienes prestaran juramento de fidelidad al Anglicanismo. Quedaban excluidos de la posibilidad del desempeño de funciones públicas los Católicos, Anabaptistas, Cuáqueros, Protestantes independientes, Puritanos, etc.

No olvidemos tampoco la ley Nazi expedida en abril de 1.933 denominada “Ley de la Restauración de la Administración Pública”, expedida bajo el llamado "Párrafo Ario”, que excluía a los judíos del derecho a ocupar cargos públicos, sobre todo los de cierta relevancia, aunque tenía excepciones, por ejemplo, respecto de quienes habían luchado en la “Gran Guerra”, es decir, en la Primera Guerra Mundial. Después les quitaron el derecho al voto y perdieron el resto de todos sus derechos hasta llegar a la “Solución Final” de los hornos crematorios en los campos de concentración.

El proyecto que critico está emparentado con la decisión tomada por Carlos II de Inglaterra en el siglo XVII y por Hitler en el siglo XX contra los judíos, los gitanos y otros no arios.

¿No es una vergüenza la sola discusión por el Congreso de una medida como esta? ¿Qué está pasando con nuestra opinión publica que no se pronuncia sobre semejante monstruosidad? ¿Es que no somos conscientes de que el sólo proponerla implica una mentalidad autoritaria?

En una democracia se establecen normas diametralmente contrarias a las de Carlos II de Inglaterra y de Hitler.

Se establecen disposiciones como la prevista en el a.40 de la Constitución:

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: … 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”…

Como la prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace parte del bloque de constitucionalidad y que establece en su a.23:

“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: … c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”…

Como la prevista en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1.948 prescribe en su a.21:

“2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”...

Como la prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que al igual que los anteriores hace parte del bloque de constitucionalidad:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 (es decir, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”), y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:… c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

La iniciativa de dejar sin derecho a la función pública a los abstencionistas es no sólo una violación de los derechos humanos señalados sino un incumplimiento de las obligaciones internacionales del país. El sólo hecho de proponerlo debería cubrir de vergüenza a sus autores y despojarlos de todo voto a su favor. Nos quieren retrotraer al siglo XVII Inglés y a la década del 30 alemán cuando se le prohibió a quien no fuera anglicano o fuera judío desempeñar cargos públicos como lo hace el proyecto que ahora discute el Congreso.

Definitivamente existe una ofensiva contra la Carta de Derechos: Un día es el Gobierno quien somete a la voluntad popular la paz firmada con las Farc. Siendo la paz un derecho constitucional fundamental es “antimayoritario” y no puede ser sometido a las urnas.

Otro día es la senadora evangélica Viviane Morales quien conspira contra el derecho a la igualdad discriminando a solteros y parejas gais.

Y el acto legislativo sobre la Jurisdicción Especial de Paz limita y quizás en la práctica elimina la tutela contra las sentencias de esta jurisdicción.

El señor Ministro de Justicia quiere dejar sin protección penal los atentados a la honra y al buen nombre quitándole a la calumnia y a la injuria su carácter de actos criminales.

Con cierto cinismo se dice que la norma no establece el voto obligatorio, no prohíbe no votar. Que lo único que se hace es castigarlos por no hacerlo. Y el castigo consiste en privarlos parcialmente de su condición de ciudadanos, de su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en lo que tiene que ver con la función pública. Parece un chiste de mal gusto. El a.103 del Código Penal, por ejemplo, prohíbe el homicidio de la siguiente manera: “El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años”. ¿Podrá decirse por virtud de esta redacción que el Código Penal no prohíbe el homicidio? ¿No prohíbe el resto de delitos pues todos están redactados de esta manera?

Si se sanciona con la pérdida de ciertos derechos humanos la abstención, se está instituyendo el voto obligatorio. Y se está privando al ciudadano del derecho a la libertad de concurrir o no a las elecciones. La obligación de hacerlo bajo amenaza elimina el voto como derecho.

Lo peor es que se trata de un proyecto que viene haciendo su camino de manera silenciosa, sinuosa, subrepticia. Nadie se ocupa del tema.

Constituyente 91*

Septiembre 06 de 2017