El juego de los partidos políticos: cambiar de nombre para que nada cambie

Si a los partidos políticos les interesara de verdad el bienestar del país, la ética sería el filtro para otorgarles avales a sus candidatos. Desde La Guajira hasta el Amazonas, desde las estribaciones de la Cordillera Occidental hasta los Llanos Orientales, desde Cúcuta hasta Nariño, las instituciones del Estado colombiano parecen una extensa colcha de retazos. Para sus dirigentes, la democracia solo la define el voto, sin importar cómo se obtenga.

Durante el recordado Proceso 8.000 fueron investigados y condenados 26 congresistas de los diferentes partidos. En el escándalo de la “parapolítica” el número ascendió a 51. Con la excepción del Polo Democrático Alternativo, todos los demás pasaron por el lente de la justicia. Colombia Democrático, el partido de Mario Uribe, obtuvo cinco senadores y solo uno se salvó de ir a la cárcel. No olvidemos que este partido, que nació de una disidencia del Liberal en Antioquia, tuvo como cabeza visible al hoy senador Álvaro Uribe, quien estuvo acompañado por Mario Uribe y William Vélez, cercano a Pablo Escobar y al entonces todopoderoso consiglieri José Obdulio Gaviria.

De este partido fueron miembros Erick Morris y Miguel Alfonso de la Espriella, ambos condenados por la justicia. De igual manera, cabría destacar la presencia del exsenador Álvaro García Romero, autor intelectual, según la Corte Suprema de Justicia, de la célebre Masacre de Macayepo, Bolívar, llevada a cabo el 14 de octubre de 2000 por un numeroso grupo de paramilitares comandado por el sanguinario Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena.

El Polo Democrático, quizá el más transparente de los partidos políticos colombianos, carga sobre sus hombros el lastre de haber avado la candidatura a la Alcaldía de Bogotá del corruptísimo Samuel Moreno, condenado a 24 años de prisión por el “carrusel de la contratación”. Por el mismo motivo fue capturado el gerente de Conalvías, Andrés Jaramillo, quien ocupa hoy una celda en la cárcel Modelo y fue una cuota relevante del Centro Democrático. Y aunque este partido no existía por los días en que el viceministro Gabriel García aceptó el soborno de Odebrecht, su relación cercana con el expresidente Uribe no debe soslayarse. De otra manera este hecho de corrupción no habría golpeado tan fuerte a la ya maltrecha imagen del uribismo, que tiene tras las rejas a un grueso número de seguidores y funcionarios del gobierno del expresidente.

A esta larga sábana de lunares, al CD habría que agregarle la nada despreciable suma de 1.6 millones de dólares de contribución de la constructora brasilera a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, por la que el flamante excandidato tendrá que responder, tarde o temprano, ante la justicia.

Si es cierto, como esgrimen los uribistas, de que este partido es relativamente nuevo y no existía por la época en que muchos de sus “avalados” cometieron fechorías, no podemos olvidar que en Colombia los partidos suelen cambiar de nombre de un día para otro con el único propósito de evadir las responsabilidades políticas. La historia, en este sentido, es larga. Uribe es un ejemplo fáctico de esto. Colombia Democrática desapareció del panorama político cuando la justicia empezó a investigar y juzgar a muchos de sus miembros.

El objetivo, en el fondo, es cambiar de nombre para que nada cambie, pues la idea es evadir responsabilidades políticas y esperar que los votantes olviden los hechos de corrupción del pasado. El partido de U surgió como una respuesta a los intereses particulares del expresidente y hoy senador, ya que el Liberal no le aportaba nada para llegar a la Casa de Nariño. Lo mismo podría asegurarse del PIN, un partido cuyos miembros, sin excepción, se vieron envueltos en graves hechos de corrupción, pero que, ante lo evidente, terminó adoptado el nombre de Opción Ciudadana.

Cambio Radical, otra facción del glorioso Partido Liberal, es, en esta telaraña de parapolítica, narcotráfico y corrupción, una bandera flameante que ha otorgado más avales a los clanes mafiosos del país que cualquier otro. En la Costa Atlántica, desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá, no ha habido un solo político corrupto que no tenga vínculos con este partido. Desde la Gata del chance hasta “Kiko” Gómez, pasando por la Princesa Negra, han mantenido lazos comunicantes que han contribuido al desangre presupuestal de los departamentos y municipios de la costa.

La coalición del poderoso clan de los García-Zuccardi en Cartagena de Indias, la otrora ciudad Heroica, no ha tenido como propósito aunar fuerza para el bienestar de la región, sino para mantenerse, como sea, en el poder. De ahí que le hayan aportado un buen número de votos tanto a la campaña de Santos como a la de Zuluaga cuando el primero llegó a la Casa de Nariño y el segundo le sacó unos votos al primero en la última campaña presidencial. Hoy, a pesar de todos los escándalos suscitados alrededor del clan mafioso, sus actividades políticas no cesan, tanto que casi todos los hechos de corrupción que azotan al Corralito de Piedra han tenido que ver, en mayor o menor grado, con este nefasto grupo político que no ha permitido, bajo ninguna circunstancia, el desarrollo de la ciudad.

Si hubiera un verdadero seguimiento político por parte de los organismos del Estado encargados de controlar las actividades de los partidos, tal vez se evitarían los récords nacionales de corrupción que no solo sacuden a los partidos que avalan mafiosos, sino también los cometidos por los mafiosos, avalados por los partidos, que hoy fungen de magistrados en las Altas Cortes colombianas.

