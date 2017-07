¿Quién ganará las elecciones? Tal vez en internet está la respuesta

No hay semana que no se revele una nueva encuesta o en que se hagan cábalas sobre qué personajes finalmente se postularán, cuáles ministros o congresistas renunciarán para no inhabilitarse, cuál será el tema central de la campaña o qué alianzas harán los diversos partidos y candidatos; pero tampoco hay semana en que no se cuestionen esas encuestas y sondeos y que los analistas hablen de la poca confiabilidad de una herramienta que por años ha sido la manera privilegiada de medir e interpretar las tendencias del electorado.

Sin entrar en controversia sobre las metodologías y su fiabilidad, lo cierto es que de un tiempo para acá ha sido evidente la desconexión entre lo que dicen las encuestas y los resultados de la vida real (léase brexit, Trump, plebiscito). Y quizás lo que pocos han notado es que consecuentemente quien sí ha logrado acertar con sus ‘predicciones’ y ‘entender’ el clima de opinión pública ha sido internet.

Escribo predicción y entender entre comillas, porque la realidad no es que usted le pueda preguntar a Google quién va a ganar o cuáles son los temas más relevantes en una determinada elección y este le responda con exactitud, pero lo que sí puede ver es el comportamiento real de los votantes y obtener información más precisa que a veces no es visible en las encuestas. Podría decirse que es como un grupo focal a escala masiva.

Hoy 30 millones de ciudadanos colombianos, 60 por ciento de los habitantes del país, son usuarios de internet, y 9 de cada 10 de esos usuarios hacen búsquedas en Google. Esos datos agregados de búsqueda ofrecen una instantánea precisa de la opinión pública en un momento dado, y además pueden ser comparados en un lapso determinado. Por ejemplo, según datos internos de Google de diciembre de 2016, el año pasado a más de 18 meses de las elecciones los colombianos realizaron un promedio de 200.000 búsquedas mensuales relacionadas con ocho precandidatos presidenciales.

Los casos más representativos de esta situación pueden verse en las campañas mencionadas más arriba del brexit, el plebiscito colombiano y la de Donald Trump en Estados Unidos. En los tres, mientras que las encuestas decían que ganaría el No, el Sí y Hillary Clinton respectivamente, consistentemente en las tendencias de búsquedas primaba la opción contraria, como terminó sucediendo.

De hecho, algunos de los asesores de Trump fueron de los primeros en darse cuenta de la utilidad de Google como termómetro para la campaña. Mientras que las encuestas a electores republicanos siempre daban la economía como el principal tema, Google mostraba que en ese grupo la inmigración era el asunto con más búsquedas, como lo supo capitalizar el hoy presidente de los EE.UU.

Aunque aún queda más de un año para las votaciones de primera vuelta en Colombia, lo cierto es que el país ya entró en modo elecciones; una parte de la población ya empieza a interesarse en los candidatos y los propios políticos, asesores y analistas están preparando sus campañas. ¿Quién ganará? Tal vez la respuesta la tenga internet, y quien sepa leerlo arrancará con una ventaja.