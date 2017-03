¡Alcalde Peñalosa podría ser revocado!

El alcalde Peñalosa, en lugar de andar casando peleas donde no las hay, debería acercarse más a la opinión pública con el fin de desvirtuar los argumentos, por cierto nada convincentes, que exponen los cuatro comités de su revocatoria pero que debido a tantas inconsistencias y descoordinación están pescando en río revuelto con la recolección de firmas.

No soy amigo de las revocatorias puesto que esta figura no les hace nada bien a los departamentos y municipios, son los que más se deterioran en su administración cuando estos hechos ocurren, considero que la revocatoria no es más que un contrasentido; si el mandatario de turno no está cumpliendo bien sus funciones, sencillamente están los grupos de oposición en asambleas departamentales y consejos municipales para hagan su trabajo.

El asunto de las revocatorias debería hacer parte de la reforma política, y en lo que sea posible excluirse, puesto que está demostrado no es más que una perdedera de tiempo, quienes las promueven nunca tienen argumentos serios para hacerlo, simplemente –con el debido respeto– son ciudadanos que después de una derrota electoral buscan reelegirse nuevamente.

Se dice que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a petición de la Federación de Municipios, podría ser la salvación para las casi 70 revocatorias que se avecinan –argumentando que un año no es suficiente para evaluar las funciones de un mandatario regional o local–, en lo que, considero, están equivocados, puesto que la revocatoria de los elegidos es iniciativa ciudadana contemplada en el artículo 103 de la Constitución Política.

Pero analizando el caso de Bogotá, que es el más delicado, al alcalde Peñalosa, frente a la revocatoria, le ha faltado estrategia para salir a controvertir a sus detractores y promotores; si analizamos los argumentos que expone cada uno de los comités, llegamos a la conclusión de que no guardan coherencia con las necesidades básicas de la capital de la república.

Sin embargo, es apenas lógico que “en río revuelto ganancia de pescadores” y en esto los revocadores no se darán por vencidos puesto que ven magnífica oportunidad para completar el número de firmas e iniciar el firme el proceso que fácilmente pondría fin a su mandato.

