La soledad del vicepresidente

Todo comenzó la semana pasada cuando el Vicepresidente Vargas Lleras durante un acto público de entrega de viviendas gratuitas, dije que estas eran para los desplazados de la zona y no para los “venecos”. Como respuesta a la protesta de la Cancillería Venezolana, Vargas Lleras presentó excusas al pueblo venezolano, afirmando que no quiso ofender a nadie y que consideraba que las protestas del Gobierno de Nicolas maduro eran exageradas, pues su intención era la de expresar “la preocupación de que el programa de vivienda gratis fuera a privilegiar a los venezolanos”



En una reacción desproporcionada y totalmente injustificable, Diosdado Cabello, considerado como el segundo hombre más importante del Chavismo, quien actualmente es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, en su programa de televisión “Con el mazo dando”, le faltó el respeto al Vicepresidente Germán Vargas Lleras, y de paso al Gobierno de Colombia, cuando lo llamó “hijo de su gran puto”, en un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre dos pueblos hermanos.



¿Cómo puede entenderse que una persona que representa al Estado Venezolano, habiendo sido Ministro de varias carteras, Vicepresidente, Presidente Interino y Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pueda referirse en términos tan bajos y groseros en relación con la persona que fue elegida por los colombianos como su vicepresidente?



Si bien Diosdado es uno de los hombres más poderosos, influyentes y temidos en Venezuela, no se caracteriza por ser un “respetado estadista” con altas calidades morales. Durante su ejercicio político ha protagonizado grandes escándalos de corrupción, en enero de 2015 su ex jefe de seguridad, Leamsy Salazar, lo denunció ante el Gobierno Federal de Estados Unidos como el jefe del llamado “Cartel de los Soles”, afirmando que era testigo de las órdenes que daba Cabello “para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína”. En una notica que pasó desapercibida en Colombia, el pasado 25 de enero, en un foro sobre trasparencia celebrado en Caracas, el periodista Joseph Poliszuk reveló que “en el informe que manejan las autoridades de Brasil vinculan al diputado del PSUV en los sobornos de Odebrecht”, los cuales ascienden a la suma de 98 millones de dólares.



Frente a esta desafortunada situación, con toda la razón el Vicepresidente ha manifestado su molestia por la falta de respaldo del Gobierno que representa. Este fin de semana Vargas Lleras lanzó una dura crítica a la Canciller Maria Ángela Holguín: “Uno hubiera esperado algún acompañamiento pero no ha ocurrido; no lo han tenido con los compatriotas que a lo largo de estos años han sido allá (en Venezuela) maltratados yo qué puedo esperar”. En una escueta y fría respuesta la Canciller se limitó a decir que no entraría “en una polémica” con el vicepresidente, pues los dos hacen parte del mismo Gobierno. Por otra parte, Juan Manuel Santos, en lugar de apoyar a su Vicepresidente, terminó regañándolo cuando le recordó que su tarea debe limitarse a velar por la infraestructura y la vivienda: “el vicepresidente está encargado de eso y la ministra Holguín de las relaciones internacionales y ambos tienen que obrar de acuerdo a sus fueros. Hago un llamado al respeto en cualquier comunicación con cualquier país y en cualquier circunstancia”



No hay duda de que Gobierno Santos quiere que Germán Vargas se marche cuanto antes, el primer mensaje lo dio el propio Presidente cuando “nombró” anticipadamente y sin que el “Vice” hubiese renunciado, al General Oscar Naranjo como su reemplazo. El segundo mensaje es el que ahora dan el Presidente y su Canciller, dejandolo solo y abandonado frente a los insultos de Diosdado. Mala forma de terminar una alianza política que parecía ser la perfecta plataforma de lanzamiento para una exitosa campaña presidencial, en la que Vargas Lleras aparecía como el ungido de Santos. ¿Tendrá esto que ver con el regreso al país de Ernesto Samper Pizano, defensor del régimen venezolano, seguro protagonista de la futura contienda presidencial y mentor político de la Canciller?

**Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.

@ceballosarevalo