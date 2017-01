Si esto es en 10 días, que será en 100…?

Acostumbrados a las promesas nunca cumplidas en las campañas políticas, Donald Trump después de 10 días como presidente, está conmocionando al mundo e incluso a los Estados Unidos, con un alud de decisiones. Algunas de ellas, modificando aspectos fundamentales de la política exterior norteamericana, seguidas durante muchos años por republicanos y demócratas y que podrían alterar seriamente el entorno internacional.



Aún antes de tomar posesión, había anunciado que trasladaría su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo una posición adoptada, no sólo por los Estados Unidos sino por la comunidad internacional durante 70 años.



Todos los países árabes y varios musulmanes reaccionaron ásperamente y advirtieron que de concretarse el anuncio tomarían represalias, incluyendo el retiro de sus misiones diplomáticas de Washington, mientras que los palestinos manifestaron que echaría por la borda las negociaciones paz en las que los Estados Unidos se han empeñado por años en el medio oriente.



Colombia, aunque es el único país latinoamericano que no ha reconocido al estado palestino, años atrás no aceptó la solicitud de Israel, apoyada por sectores políticos colombianos, de trasladar su misión diplomática a Jerusalén.



Por ahora, solo se ha concretado la inmediata visita del primer ministro Benjamín Netanyahu, en la que los mandatarios hablaran sobre los acuerdos nucleares con Irán, que ambos ya descalificaron, no obstante que fueron considerados por Obama y la mayor parte de los miembros de la OTAN, como un éxito extraordinario que alejaba del panorama internacional el fantasma de un conflicto nuclear. De pasada, luego de que Trump prohibió el ingreso de iraníes a territorio norteamericano, los ayatolas tomaron similar medida respecto a los norteamericanos y se declararon en alerta.



De igual manera, como si la fuerte reacción de China sobre la posibilidad del reconocimiento de Taiwán como nación independiente hubiera sido poca, el nominado secretario de estado ratificó que los Estados Unidos “protegerán sus intereses en aguas internacionales en el Mar de la China”, haciendo referencia a las costosas obras que China está adelantando en algunos cayos de mayor tamaño que el colombiano de Quitasueño, que de conformidad con el derecho internacional son islas y generan mar territorial y zona contigua.



La respuesta china fue inmediata: “La soberanía de China sobre las islas del Mar de China Meridional y sus aguas adyacentes es indiscutible. China está decidida a salvaguardar sus derechos e intereses”, advirtió la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing, Hua Chunying.



Además, la construcción del muro en la frontera con México y el aumento de las patrullas fronterizas ya empezaron, sin que el presidente mexicano hubiera podido viajar a Washington para dialogar sobre el asunto. Algunos medios señalaron que se había olvidado, que desde la administración Clinton, estaban ya construidos cerca de 1200 kilómetros de muro y que 65 estados en el mundo mantenían actualmente muros con propósitos similares.



Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se empezaron a tomar medidas para impedir el ingreso de refugiados procedentes de países musulmanes, a pesar de las manifestaciones públicas de musulmanes y latinos a lo largo y ancho del país.



Sería bueno hacer una regla colegial del tres: si todo esto ha sucedido en 10 días, que sucederá en 100 ? Y en 4 años…si aún está de presidente Trump ?



(*) Profesor de la facultad de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.