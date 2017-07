Del líder Kim…al camarada Maduro

Entre las palabras del “líder” de Corea del Norte Kim Jong un, el 4 de Julio, de que el lanzamiento de un misil intercontinental era “un regalo para los bastardos estadounidenses” y las del “camarada” Nicolás Maduro, del 7 del mismo mes, a raíz de la censura de Santos a la convocatoria a la asamblea constituyente, de “arrodíllate Santos soy tu padre” no hay mucha diferencia. Las de Kim, aplaudidas frenéticamente por un circulo de regordetes generales y las de Maduro, por una audiencia de rubicundos chavistas con camisas rojas.



Desde el lanzamiento del misil, la tensión entre el país asiático y los Estados Unidos se ha incrementado. Mientras que algunos analistas norteamericanos consideran que la única opción para conjurar la amenaza coreana es la acción militar, China y Rusia han expresado públicamente que no apoyarían ninguna medida que implicara el uso de la fuerza y que la única alternativa es el diálogo, que además ya Trump ofreció. Por su parte, Francia y Alemania, cuyos mandatarios no profesan ninguna simpatía por el presidente norteamericano, no han mostrado mayor solidaridad ante la crisis.

Es paradójico que, cuando Bush dispuso la invasión a Irak, la hipotética amenaza de Sadam Hussein contra los Estados Unidos era ficticia, la afirmación de que contaba con armas nucleares no resultó cierta, mientras que el esfuerzo del dictador iraquí para involucrar a su vecino Israel en la guerra, mediante ataques con misiles a su territorio no tuvo éxito. Sin embargo, ahora la amenaza de Corea del Norte es real, posee armas nucleares y antes de sucumbir ante un eventual ataque, haría un daño terrible a su vecino del sur. The Nautilus Institute, citado por el New York Times, calcula que una inatajable reacción norcoreana podría causar cerca 300.000 muertos en Corea del Sur, la mayoría de ellos en las tres primeras horas.



Para no hablar de un eventual ataque nuclear norteamericano, ya que en ese caso “el gran líder” en su paranoia oprimiría furiosamente los botones para lanzar sus armas nucleares, hacia los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, a la manera de los loquitos que aparecen en las películas del Agente 007, de Batman o de extraterrestres.

Para que Irán, detuviera su proyecto de producción de armas nucleares, la administración Obama y los países de la OTAN tuvieron que hacer importantes concesiones, que incluso merecieron las críticas de Trump durante su campaña. Habría que ver cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar, para neutralizar la amenaza de Corea del Norte. El problema para Washington es que las armas nucleares estén en poder, sea de los ayatolas o de los generales norcoreanos.

Entre tanto nuestro afable vecino Maduro sigue comprando aviones y tanques que, aunque no constituyen una amenaza para Brasil o para los Estados Unidos, podrían en medio de una las bravuconadas de don Nicolás, ser utilizadas para amenazar a Colombia a la que cotidianamente acusa, en medio de expresiones procaces y ahora de “paternidad irresponsable”, de auspiciar su derrocamiento.

Curiosamente los atuendos que usa Maduro se parecen cada vez más a los de Kim Jong Un, además, que ambos usan talla XXX L…

(*) Profesor de la facultad de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario