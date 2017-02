La llamada de Palacio

Durante el programa “Hora 20”, emitido en la noche del 7 de Febrero, minutos después que se hiciera público el comunicado del Fiscal General, Nestor Humberto Martínez, mediante el cual informó al país y al mundo que la “gerencia de la campaña Santos Presidente -2014”, habría sido el beneficiario final de un millón de dólares, provenientes de sobornos recibidos por el Señor Otto Bula, el Senador del Partido de la U, Armando Benedetti, sorprendió a los oyentes cuando le dijo a Diana Calderón: “estoy autorizado por palacio para decir que el Presidente de la República habló con el Señor Fiscal ,..qué el Fiscal le dijo que no había pruebas de que hubiera entrado la plata a la campaña, repito, es una información que me dicen de palacio que estoy autorizado para decir y yo le creo a esa persona que me está diciendo en palacio que yo lo puedo decir.” http://caracol.com.co/programa/2017/02/07/hora_20/1486497126_410475.html

Al día siguiente sería el mismo Fiscal quien en rueda de prensa confirmaría lo ya mencionado en su comunicado, pero ahora con nombres y apellidos. De acuerdo con el testimonio de Otto Bula, quién declaró bajo juramento ante la Fiscalía, el Señor Andrés Giraldo Rivera, amigo cercano Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos, sería la persona a quien habría entregado el millón de dólares en dos reuniones.

El día de ayer, viernes 10 de febrero, en el programa de Vicky Dávila en W Radio, apareció un nuevo nombre, se trata de Eleuberto Antonio Martorelli quien fuera presidente de Odebrecht en Colombia desde finales del 2012. En el mencionado programa se citó textualmente parte de la declaración de Bula, en la cual este afirma que: " el señor Antonio Martorelli fue quien me aportó el número de Andrés Giraldo para que lo llamara y acordáramos la cita de los primeros 500 mil dólares, de los cuales se descontó la comisión y los 200 millones que me dieron a mí." Como aparece en la página Web de la W, el excongresista también le habría pedido a la Fiscalía que revise las sabanas telefónicas de los teléfonos celulares para establecer si en verdad o no se produjeron esas llamadas. http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/caso-odebrecht-nuevas-revelaciones-sobre-el-testimonio-de-otto-bula/20170210/nota/3380528.aspx

Así las cosas, se va consolidando el acervo probatorio que podría confirmar la hipótesis que está manejando la Fiscalía, sobre el supuesto involucramiento de la campaña del Presidente Santos, con dineros provenientes de sobornos pagados por Odebrecht.

Pensando de buena fe, uno podría decir que el mensaje que quería enviar la Presidencia de la República, filtrando el contenido de la llamada de Juan Manuel Santos al Fiscal, sería el de desvincular las graves acusaciones contra la campaña, de cualquier sindicación a la persona misma del Presidente. Para honrar la verdad, hasta ahora no hay prueba alguna, y tampoco ninguna acusación contra Juan Manuel Santos. Sin embargo surgen muchas preguntas y cuestionamientos con respecto a la llamada telefónica en sí misma, pues en un estado de derecho con separación de poderes, no se entiende cómo pueda el Presidente de la República llamar a la máxima autoridad de investigación y acusación, como es el Fiscal General, para preguntarle si existen o no pruebas contra él.

Para darle perspectiva al tema, si lo que dice el Senador Benedetti es cierto, pues hasta ahora no ha sido confirmado o desmentido, ni por la Casa de Nariño ni por la Fiscalía, esto habilitaría a Oscar Iván Zuluaga para que llame por teléfono al Fiscal y le pregunte si contra él existen pruebas en el caso de la supuesta entrega de dineros por debajo de la mesa, por parte de Odebrecht al Señor Duda Mendonça, asesor de su campaña.

Se plantea aquí un interesante debate jurídico: El Presidente de la República en calidad de ciudadano candidato, como lo fue Juan Manuel Santos durante la campaña de 2014, ¿debe o no ser investigado en condiciones de igualdad y por la misma autoridad que investiga a su contendor?, es decir, a pesar de no perder su fuero presidencial, lo cual no está en discusión, respetando el derecho a la igualdad, ¿no deberían ambos candidatos tener la misma posibilidad de que sus procesos se tramiten ante la misma autoridad de investigación y sean decididos por la misma autoridad judicial?

Hoy en Colombia esto no es posible, pero quería dejar formulada la pregunta y planteado el debate. Mientras tanto, ¿seguiremos oyendo acerca de “llamadas de palacio”?

*Exviceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.

