Rompiendo los hábitos en su organización

El 80 por ciento del tiempo los empleados deben estar en el estado correcto (seguridad, felicidad, determinación, tranquilidad) mientras que el 20 por ciento restante pueden experimentar cualquier tipo de emoción. Recuerde que no existen emociones buenas o malas, esto depende directamente del entorno en el que sean utilizadas. Ejemplo: La tranquilidad es una excelente emoción para resolver los problemas; sin embargo, no siempre es la más útil como en el campo de las ventas cuando a los asesores no les importa si logran o no logran sus resultados y permanecen siempre en estado de tranquilidad.