“Los guerrilleros que incumplan no deberían hacer política”: Galán

El punto más polémico del inicio de la conciliación tuvo que ver con una propuesta de Carlos Fernando Galán que contaba con el aval del Gobierno. El senador de Cambio Radical considera que hay que condicionar la posibilidad de que los miembros de las FARC participen en política a al cumplimiento de sus compromisos con la justicia y con las víctimas.

La proposición fue rechazada por las FARC y algunos senadores como Roy Barreras, del Partido de la U. Y finalmente no quedó incluida en el Acto Legislativo que aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz. Semana.com habló con Galán sobre el tema.

Semana.com: ¿De qué trata su proposición?

Carlos Fernando Galán: Me refiero a lo siguiente: Hoy quienes incumplan el acuerdo de paz no salen de la JEP. Es decir, no van a la justicia ordinaria por ese incumplimiento. La JEP tiene algunas condiciones como que cuenten la verdad en el marco del conflicto o que reparen a las víctimas de los delitos. Esa Jurisdicción de Paz puede sancionarlos con cárcel, por ejemplo, pero no puede inhabilitarlos políticamente. Entonces, mi propuesta era que también los inhabilite. Esto no fue aprobado y yo lo considero un error. Además porque en la justicia ordinaria ellos estaban condenados ya por delitos graves que dan inhabilidad. Entonces, con el Acuerdo de Paz y con la JEP lo que sucedió es que los habilitamos para hacer política.

Puede leer: El parto de la JEP en el Congreso

Semana.com: ¿Y por qué cree que su propuesta cayó mal en el Gobierno y en las FARC?

C.F.G: En el Gobierno no cayó mal, tanto así que la avalaron y las respaldaron en el cuarto debate.

Semana.com: Pero sí cayó mal en algunos miembros del Partido de la U, por ejemplo, en el senador Roy Barreras.

C.F.G: Roy Barreras no entendió muy bien mi propuesta. Además, impidió que hubiera debate. En el cuarto debate de la JEP, la semana pasada, en la plenaria del Senado hablaron los voceros y ponentes, pero no pudieron hacerlo muchos congresistas y tampoco el Gobierno en lo que tiene que ver con la responsabilidad de mando. Todo porque él aseguró que ya había suficiente ilustración y precipitó la votación. Eso me pareció un error porque, además, llevó a que no se diera la discusión y seguramente él no tuvo el tiempo para mirar la propuesta y analizarla, cuando el mismo Gobierno la respaldó. Pero en el Gobierno se comprometió a ingresarla en la ley estatutaria que reglamentará la JEP.

Le puede interesar: JEP: Galán pierde la batalla

Semana.com : ¿Las FARC también pegaron el grito en el cielo?

C.F.G: Las FARC manifestaron que eso era un incumplimento en el acuerdo de paz porque no estaba en el texto. Pero yo digo que es relativo, pues si bien hay un numeral en el acuerdo de paz que dice que la JEP no va a generar sanciones que inhabiliten políticamente, lo contrario dicen los principios fundamentales del acuerdo, que todo está condicionado dentro del otorgamiento de beneficios que para mí incluyen el de poder hacer política al cumplimento de la verdad, reparación, y el Gobierno prefirió no tener ese choque con las FARC. Sin embargo, queda un boquete y mina la garantía del acceso a la verdad para las víctimas.

Semana.com: ¿Y su proposición iba para todos los involucrados en la guerra o sólo para guerrilleros?

C.F.G: ¡Claro! Todos van a ser sancionados, pero no con inhabilidad política, como quedó el texto. Es que como quedó hay sanciones que dan para varios años, pero no le retiran sus derechos políticos, así incumplan elementos fundamentales del acuerdo.

Semana.com: Pero al final el Gobierno va a meter su propuesta nuevamente en la ley estatutaria. ¿Cree que eso es una manera elegante de hacerles pasito a las FARC y darle contentillo a usted?

C.F.G: “No lo sé. El Gobierno dice que se puede incluir ahí. Yo tengo dudas, pero quiero explorar bien el tema. Espero que el Gobierno, en la ley estatutaria o en otros caminos, solucione ese error, que además afecta a las FARC y la legitimidad del proceso. Es un pésimo mensaje que la guerrilla se oponga a un simple punto que dice: el que incumpla no podrá hacer política. ¡Están equivocados!”

Semana.com: ¿No cree que el tiempo influyó en que no fuera aprobada su proposición? Es que la presentó en último debate...

C.F.G: No sé. ¡Tal vez! Ahora bien, yo habría querido dar más debate, pero repito: Roy pidió suficiente ilustración y no permitió que hubiera debate a ninguna de las proposiciones que estaban en discusión y eso, seguramente, limitó la posibilidad de que tuviera éxito”.

Puede leer: ¿Por qué se está dilatando la aprobación de la jurisdicción especial para la paz?

Semana.com: ¿O sea que usted cree que el culpable fue el senador Roy Barreras?

C.F.G: No, no. Él la embarró como muchas veces la ha embarrado, porque además la Corte Constitucional avaló el fast track, pero dijo que requería más discusión porque limitaba las funciones del Congreso, ya que el Congreso en una reforma constitucional no tenía ocho debates, sino cuatro. Además, limitaba al Congreso para hacer modificaciones a los textos. Entonces, a raíz de esa limitación, la Corte dijo que el debate debe ser el mayor posible y debe haber un consenso, pero eso no se cumplió porque Roy lo limitó pidiendo suficiente ilustración cuando había más de 20 congresistas que querían hablar. No le ayuda al proceso que él cometa esas equivocaciones, pero en el fondo es uno de los elementos que llevaron a que eso no se incluyera.

Semana.com: Mucha gente dice que el Gobierno se dejó presionar por las FARC. ¿Cree eso?

C.F.G: No puedo decirlo, pero no quiso entrar en choque con las FARC en esta discusión. Sin embargo, en cuarto debate apoyaron el texto porque consideran que hay un vacío. Más allá de eso no quiero pronunciarme en calificar la actitud del Gobierno, pero sí creo que es un error del Gobierno y de las FARC.

Semana.com: ¿Siente que usted perdió?

C.F.G: Más que yo haya perdido, los que pierden son las víctimas, pues ese era un elemento con dientes para exigir el cumplimento de lo pactado en el acuerdo.

Semana.com: Y después de todo esto, ¿confía en que su propuesta sí la incluyan en la ley estatutaria?

C.F.G: Pues vamos a ver. El Gobierno se ha comprometido y vamos a ver si cumplen.