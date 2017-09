Google Trips, la herramienta que le facilitará sus viajes

Google siempre está en busqueda de nuevos servicios para facilitar la vida de sus usuarios, su más reciente creación es la aplicación digital Google Trips que es un planificador de viajes que le permite al usuario, gestionar y organizar viajes basándose en las reservas extraídas de la cuenta de Gmail.

Funciona como guía turística personal, presentando las categorías de mayor enfoque en relación al tipo de viaje y lugar de destino, pues se recopilan datos muy puntuales como la información de vuelos, hoteles, restaurantes y planes turísticos.

Google Trips sugiere una variedad de planes con itinerarios diarios destacados en distintas páginas en línea especializadas en viajes, al igual que, por medio del registro de las cookies del usuario. Ofrece un recorrido detallado que el usuario personaliza a través de la variedad de íconos como Mapas.

La aplicación presenta la opción de alerta, que según la cronología de planes, indica las atracciones con más sentido de visitar por cercanía y calificación. En caso de incidencia o de necesitar algún servicio, Google Trips ofrece un item de autoayuda que registra números de líneas gratuitas.

La app es gratuita y está disponible para dispositivos Android y IOS. Al no ser de pago, le beneficia al usuario por no tener que adquirir un plan de telefonía en el extranjero. Así mismo, si el usuario no tiene acceso a conexión Wi-Fi, se le facilita guardar la información destacada en el móvil. Se recomienda complementarla con la aplicación Google Flights que también fue actualizada ofreciendo vuelos a 14 nuevos países enmarcados en Europa y Asia.

Google Trips ha obtenido una calificación de 4.1 estrellas basado en el total de 18.409 resultados de los que 9.884 son positivos. En efecto de dichas puntuaciones y comentarios más recientes, se puede concluir que los consumidores están a la expectativa de bajar esta nueva versión de Google Trips, en español.