El inspirador discurso de Mark Zuckerberg en su regreso a Harvard

Cuando Mark Zuckerberg se hizo millonario, luego de haber dejado la Universidad de Harvard para fundar Facebook, no faltaron quienes cuestionaron su decisión de abandonar los estudios. El joven, como muchos otros empresarios de la computación, alcanzó el éxito sin necesidad de un título académico y se podría decir que, doce años después, le resultó la apuesta, pues hoy es el quinto hombre más rico del mundo.

Pero más allá del éxito de Facebook y de los miles de millones que factura anualmente, siempre hubo una persona intranquila. Dejar una de las universidades más prestigiosas del mundo no es algo fácil de digerir, menos para una madre, en este caso la de Mark.

Y aunque han pasado doce años desde que el fundador de Facebook dejó Harvard, la espinita del título sin completar siempre estuvo presente en su familia. Hasta que este jueves el empresario anunció que había cursado todas las materias, y como cualquier mortal, el cuarto hombre más rico del mundo celebraba sonriente con su diploma, toga y birrete, el logro al lado de sus padres.

El empresario no sólo participó en la ceremonia de graduación sino que además tuvo el honor de pronunciar el discurso de apertura del año académico antes de recibir su título honorífico.

“Es un honor para mí estar hoy aquí, porque, digámoslo, ustedes consiguieron algo que yo nunca pude. Si sobrevivo a este discurso, será la primera vez que termine algo en Harvard. ¡Enhorabuena, promoción del 2017!”

Zuckerberg, quien se convirtió en la persona más joven en dar un discurso en los grados de Harvard, bromeó sobre su edad y dijo que "técnicamente es de la misma generación" que los graduandos. Por eso, aprovechó para hablarles en su "idioma" acerca de lo que representan los millennials y lo que deben hacer para enfrentar algunos de los retos que hoy encuentran y que vendrán en el futuro.

"Hace menos de una década, yo estudiaba las mismas ideas y me quedaba dormido en las mismas clases. Puede que hayamos tomado distintos caminos para llegar aquí, especialmente si venís desde el Quad, pero hoy quiero hablar de lo que he aprendido de nuestra generación y del mundo en que vivimos", dijo Zuckerberg.

El fundador de Facebook, en su discurso, también recordó la importancia de la vocación. Según Zuckerberg, para los millenials es importante que sus proyectos de vida se alimenten de motivaciones, de fuentes diferentes a las que tenían sus padres o abuelos, cuando se pensaba que un buen trabajo en una empresa o una vida dedicada a la familia eran sinónimos del éxito.

“Hoy quiero hablarles de la vocación. No voy a darles la típica charla sobre encontrar vuestra vocación. Somos millennials; lo hacemos por instinto. No, estoy aquí para decirles que no basta con encontrar vuestra vocación. El gran reto de nuestra generación es crear un mundo en el que todos tengan una motivación”, afirmó en su intervención en Harvard.

“Y esta es mi historia también. Un estudiante en un dormitorio, conectando una comunidad a la vez, y manteniéndome en ello hasta que algún día podamos conectar a todo el mundo”, dijo el multimillonario de 33 años, que el jueves recibió un título honorario de doctorado, 12 años después de abandonar sus estudios de Harvard para enfocarse en Facebook.

Un discurso de tal magnitud le sale naturalmente a Zuckerberg, quien se ha comprometido a donar casi toda su fortuna. En febrero presentó una ambiciosa, aunque vaga, visión para Facebook que compromete a la compañía a desarrollar una “infraestructura social" que ayudaría a construir "una comunidad global que funcione para todos nosotros".

La tarea de las nuevas generaciones según Zuckerberg es sencilla, y a la vez compleja: conectar al mundo. El fundador de Facebook, quien desde hace años ha invertido miles de millones de dólares en programas de acceso gratuito a internet, considera crucial que para el avance de la humanidad es necesario el fácil acceso a la información.

“Todos podemos encontrar tiempo para darle una mano a alguien. Todos deberíamos contar con los medios para poder alcanzar nuestros objetivos, no solo porque es lo que hay que hacer, sino también porque cuantas más personas puedan elegir su motivación, mayores serán los beneficios para todos”, dijo.

“El cambio comienza a nivel local. Incluso los cambios globales empiezan a escala pequeña, con personas como nosotros”, afirmó el director general de Facebook tras compartir anécdotas sobre graduados como David Razu Aznar, un político mexicano que encabezó los esfuerzos por legalizar el matrimonio entre homosexuales en la Ciudad de México, y Agnes Igoye, que creció en zonas de conflicto en Uganda y ahora entrena a policías.

Zuckerberg, quien al igual que los graduados pertenece a la generación del milenio, inició Facebook en su dormitorio universitario en 2004. Lo que inició como una red cerrada para estudiantes de Harvard es ahora una fuerza global de comunicaciones con casi 2.000 millones de miembros. La fundación de Facebook fue retratada en la película "The Social Network", en 2010.

Los efectos de Facebook han sido profundos. Ha conectado a gente que de otra forma nunca se hubiera conocido, permitiéndole formar redes de apoyo en internet y fuera de la web. Y ha permitido a gente comunicarse en naciones en desarrollo aún si no tienen un número telefónico o un smartphone.

Otras nueve personas recibieron títulos honorarios el jueves, incluida la actriz Judi Dench, el compositor John Williams y la doctora somalí y activista por los derechos humanos Hawa Abdi Dhiblawe.