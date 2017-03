Colombia presente en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona

El Mobile World Congress, organizado por la Asociación GSM y desarrollado anualmente en Barcelona, es la vitrina más importante del sector de las telecomunicaciones móviles en el mundo. Allí se presentó una delegación de 26 empresas innovadoras colombianas patrocinadas por el MinTIC y ProColombia. El evento que comenzó el 27 de febrero y concluye el 2 de marzo, procura impulsar los emprendimientos locales y establecer alianzas con gigantes tecnológicos.

“El emprendimiento digital colombiano tiene con qué competir a nivel internacional” es la premisa con la que el Ministro TIC, David Luna, inauguró este lunes el stand de Colombia en el MWC2017. Las empresas llegan a Barcelona promovidas por la campaña denominada Colombia Bring IT on, una iniciativa del MinTIC y ProColombia que busca internacionalizar la industria digital colombiana.

Dentro de las 26 empresas que representan al país, se combina la trayectoria y experiencia de compañías ya establecidas en el sector, con otras que son emprendimientos recientes, pero con gran proyección en la industria móvil.

Algunos de los representantes que exponen sus servicios TI en el congreso son: Azlogica, Aldeamo, y Servinformación.

Azlogica

Una empresa líder en Latinoamérica en la aplicación de IoT (Internet of Things) o Internet de las cosas, un concepto tecnológico que ha empezado a tomar fuerza en las organizaciones. Lo que hace Azlogica a través de IoT es objetos cotidianos con Internet, no todos los objetos, pero sí los que integran componentes electrónicos, algún tipo de software, sensores o conectividad; estos objetos a su vez tendrán la posibilidad de conectarse a Internet y a su vez a los administradores encargados y clientes corporativos.

El Internet de las Cosas hace posible que dichos objetos electrónicos sean interconectados, monitoreados y controlados de manera remota a través de la infraestructura montada por Azlogica. De este proceso se obtiene una mejora sustancial en la eficiencia de los procesos industriales y de manufacturación, precisión en los datos, y sistematización de la información ingresada.

Azlogica usa para el montaje de IoT la comunicación M2M (Machine to Machine) o Máquina a Máquina, que se trata de la tecnología capaz de comunicar dispositivos entre sí, apoyada de sus componentes electrónicos. Esta tecnología brinda grandes beneficios a las empresas como la automatización de información y transferencia rápida de datos. En los últimos años se ha constituido como la base para la construcción de ciudades y casas inteligentes que se puedan controlar desde un computador o desde un celular.

Para Edgar Salas, CEO de Azlogica, el IoT se ha ido metiendo poco a poco en la vida de las personas y de las empresas. “Las ciudades que aspiran a convertirse en territorios autosostenibles y eficientes, requieren de esta tendencia tecnológica para optimizar sus procesos productivos” afirmó Salas, en la apertura del evento en Barcelona.

En el MWC2017, Azlogica quiere dejar en alto el nombre del país, así como el resto de empresas participantes, y quiere aprovechar su nicho de negocio, el cual según la estadística de participación del congreso representa el 25 por ciento de los asistentes. “Queremos dejar en alto la marca país, y demostrar que Colombia tiene un Internet de las Cosas de talla mundial. Por algo nuestros productos son tenidos en cuenta por DELL, Amazon, e Intel”, señaló Salas, quien llega a Barcelona en busca de nuevos socios y aliados estratégicos como AT&T, líder en IoT.

Empresas como Azlogica son una tendencia y marcan diferencia en el mundo porque generan soluciones tecnológicas a la medida y de acuerdo a las necesidades de las empresas. Azlogica hace presencia en nueve países de Latinoamérica en sectores como: telecomunicaciones; manufactura; aseguradoras; transporte; agropecuario; seguridad; servicios públicos; construcción y minería; gobierno y servicios TIC en general.

Azlogica presta sus servicios a empresas reconocidas como Coca Cola, Renault, Millicom, Allianz y Mapfre, Manuelita, entre otras.

Aldeamo

Una empresa que presta sus servicios a organizaciones de todo tipo, facilitando la comunicación entre la empresa y su mercado objetivo por medio del celular. Dentro de los servicios que ofrece están:

Plataforma SMS inteligente (SMS i): son campañas de mensajes de texto orientadas a conectar clientes, empleados y proveedores de distintas empresas. Gracias a que el 100 por ciento de los celulares puede recibir mensajes de texto, Aldeamo crea comunidades y grupos objetivos para hacer campañas de fidelización, recaudos de cartera, notificaciones de información y promociones, etc.

Menús interactivos: una herramienta que hace uso de la tecnología conocida como USSD. De igual forma pretende conectar a empresas con clientes, empleados y proveedores a través de la pantalla del celular con menús interactivos y fáciles de usar. Sus principales características son: no necesita instalación, no requiere conexión a Internet, servicio las 24 horas. Uno de los ejemplos más comunes de esta tecnología es el *611# que usan la mayoría de compañías de celulares para ofrecer consultas de saldo, recargas, etc.

Servinformación

Desde hace 16 años ofrece soluciones para el análisis, diseño y desarrollo de Sistemas de Información Geográfica, el cual está conformado por 214 mapas de tierras, 491 mapas de vectores y georreferenciación de vectores. Cuenta con disponibilidad para 900 municipios colombianos que gozan de las diferentes líneas de negocio de la empresa enfocadas en calidad de datos, georreferenciación y validación de direcciones, censos, soluciones de optimización de rutas, programación de recursos móviles en tiempo real, seguimiento vehicular y de personas, desarrollo de aplicaciones web y móviles. Han sido reconocidos por Google, Geoconcept, Pitney Bowes, ESRI, RouteSmart y Tableau.

En 2015 se le concedió el primer premio en la categoría Gobierno, en los premios Ingenio, que son los galardones que ofrece Fedesoft, MinTIC y la Camara de Comercio a las empresas que tienen impacto social y características innovadoras.

Uno de sus grandes logros fue el aplicativo SuApp, que es el puente entre la ciudadanía del municipio de Soacha y sus habitantes con el fin de reportar mal uso de espacios, hurtos, microtráfico, hechos de inseguridad, entre otros temas. La aplicación cuenta con 40 mil descargas y ha resuelto al menos 1.200 casos que afectan a la comunidad.

En el congreso de Barcelona, Servinformación espera ampliar sus horizontes, ofreciendo los servicios de análisis y desarrollo de sistemas información gráfica a clientes en el extranjero, aprovechando su experiencia en el sector y el reconocimiento ganado en los últimos años.

Los nombres de las otras empresas participantes en el MWC2017, que prestan servicios de tecnología son: Exsis, NativApps, Integra IT, Ingeneo S.A.S, Site S.A.S, Sigma Ingenieria, Optima Consulting, Password, Nexura, Virtual Diseño, Adsmovil, Iconoi, Codyd, Brand Studio, Vasco Solutions, Higuera Studios, Mensajeros Urbanos, TechniSupport, Infocase, Compunet, GreenCode, Quipux y Satelco.

Aparte de este abanico de empresas, otros seis equipos de emprendedores digitales de la iniciativa Apps.co asistirán al 4YFN, evento paralelo al MWC2017, que busca reunir a las startups (ideas de negocios que recién inician) con posibles inversionistas, clientes empresariales y entidades de gobierno.