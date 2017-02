Google desarrolla software que descifra imágenes borrosas

El equipo de investigación y desarrollo Google Brain publicó en su página web un documento en el que explican su más reciente proyecto de investigación llamado “Pixel Recursive Super Resolution”. Esta nueva investigación sería el primer paso para el desarrollo de un software que todos esperamos: uno que pueda aclarar fotos de baja resolución. Otros interesados en que se desarrolle la herramienta será la policía, ya que con esto podrán identificar los rostros de posibles delincuentes.

Todos tenemos en nuestro álbum digital de fotografías algunas imágenes que fueron tomadas con cámaras de pocos megapíxeles, por lo que al intentar hacer zoom se distorsiona y tan solo se logra ver las figuras. Gracias a la herramienta de súper resolución que se encuentra en progreso esto sería un problema del pasado.

Pero sin duda los más beneficiados con el perfeccionamiento de la definición de imágenes será la policía de cada país. Para no ir tan lejos, en Colombia cada año se escapan miles de delincuentes debido a que no es posible identificar plenamente su rostro en los registros fílmicos de cámaras de seguridad. En Estados Unidos, las cámaras de alta definición han ayudado a capturar terroristas, sin embargo en algunos casos no se pueden identificar fácilmente por culpa de la pixelación.

En resumen lo que el equipo de Google Brain desarrolla es un software de inteligencia artificial que funciona en dos etapas. La primera se llama “red de condicionamiento”, consiste en insertar una imagen al programa, luego este la escanea en la red buscando imágenes de mayor resolución que encajen en la fotografía de origen.

Le puede interesar: Superelectrodomésticos y robots descrestaron en Feria de Tecnología

La segunda parte se llama “red previa”, consiste en tomar la imagen proveniente del primer paso y mejorarla por medio de un decodificador llamado PixelCNN, que básicamente añade detalles realistas y nitidez. La imagen final contiene formas que son de una imagen estimable o real.

Hay que decir que la imagen que se genera, por ahora, no es completamente real; pues es el resultado de una figuración que hace este software. Sin embargo, sí es el primer paso que adelanta Google para la creación de un programa que depure las imágenes pixeladas.