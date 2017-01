La aplicación que debe usar antes de reservar su próximo viaje

Hopper es la aplicación para dispositivos móviles que está dentro de la lista de las más descargadas por usuarios de sistemas operativos Android y IOS. Los viajeros han encontrado en la aplicación una buena alternativa para reservar sus vuelos y ahorrarse hasta un 40% en el precio, especialmente si ha programado el viaje con anterioridad.

La diferencia que tiene con el resto de páginas web o aplicaciones para reservar tiquetes aéreos es su algoritmo, que pronostica la variación de precios en los vuelos, de esta manera le notifica si es buen momento para comprar su tiquete o si mejor debe esperar un periodo de tiempo, que la misma sugiere, para ahorrarse un dinero.

Otra característica que tiene Hopper es que ofrece su servicio únicamente para usuarios con Smartphone, es por eso que la aplicación presenta una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar la reserva de vuelos en las diferentes aerolíneas del mundo.

Si usted es de los que planea con anterioridad sus viajes, sin duda le sacará más provecho a la aplicación. La funcionalidad de predicción le mostrará los periodos del año en que bajan o suben los precios de vuelos, de acuerdo a su destino. Por medio de un algoritmo que analiza millones de vuelos al día en todo el mundo, logra ofrecer datos precisos del valor de los tiquetes en todas las temporadas del año y dar la mejor recomendación para comprar.

Uno de los inconvenientes de la aplicación es que solo está disponible en idioma inglés, sin embargo, usarla es muy fácil, solo debe ir a su tienda de aplicaciones, ya sea Google Play para dispositivos Android o App Store para iPhone, buscar la aplicación por el nombre Hopper y descargarla.

Inicialmente puede aceptar recibir notificaciones, en seguida se escribe la ciudad de origen y la de destino. Luego la aplicación le mostrará un calendario que por medio de colores en los días le dirá qué fechas son las más económicas o las más costosas. A continuación, debe elegir la fecha de su viaje, Hopper analizará los datos y generará un resultado con dos posibles sugerencias: You should book now (compre ahora) o You should wait for a better price (espere por un mejor precio).

Si el resultado es lo primero, le sugerirá la aerolínea más económica y si ésta tiene escalas en otras ciudades o si es vuelo directo, además le mostrará el análisis de cuándo subirán los precios y finalmente lo dirigirá a formalizar la compra. Si el resultado es la segunda opción, le indicará en que días debería comprar y cuánto dinero ahorrará.

Quisimos comprobar si tanta maravilla era cierta y la utilizamos con un destino internacional (Miami) y otro nacional (Cartagena) en temporadas alta y baja. Estos fueron los resultados:

Bogotá – Cartagena en temporada alta (junio 12- 16).

El tiquete más barato, ida y vuelta, costaría 600.870 pesos, la recomendación de la aplicación en este caso es que espere a viajar en una temporada baja, donde los precios descenderían.

Bogotá – Cartagena temporada baja (Agosto 1 –5)

El vuelo más económico costaría 296.000, ida y vuelta, la recomendación de Hopper en este caso es comprar los tiquetes ahora mismo.

Bogotá – Miami en temporada baja (Abril 24-Abril 28)

La reserva más económica, ida y vuelta, costaría 982.000 pesos, la recomendación de la aplicación es comprar ahora, pues los precios pueden subir en las próximas semanas.

Bogotá – Miami en temporada alta (Junio 11-Junio 16)

El tiquete más barato, ida y vuelta, costaría 1.426.300 pesos. La recomendación de Hopper es esperar por un mejor precio en otra temporada cuando el valor podría descender, ahorrando hasta 322.000 pesos.