Cuánto valen y qué tienen los nuevos iPhone 8 y iPhone X

En el décimo aniversario del original iPhone de 2007, Apple lanzó dos modelos completamente diferentes. El primero, es el iPhone 8 con reformas mucho más notorias y con formatos dinámicos que aseguran una alta experiencia de usuario. El segundo, es el iPhone X que hace una promesa al futuro.

Apple se ha destacado por estar siempre a la vanguardia, ofreciendo un alto ritmo de navegabilidad y de aplicaciones móviles y de tableta. La compañía ha optado por transmitir la simplicidad de software que demuestra la posibilidad de facilitar las tareas cotidianas de los usuarios.

En su parte, los iPhone 8 y X se diferencian de los anteriores modelos, porque es la primera vez en la historia del iPhone que se rediseña totalmente.

Respecto al iPhone X, Apple reveló este martes que se pronuncia "diez", y es un teléfono inteligente con pantalla en toda su superficie delantera y que se desbloquea por reconocimiento facial.

"Desde un principio nuestro objetivo fue crear un iPhone que fuera todo pantalla. Un dispositivo tan envolvente que prácticamente desapareciera al usarlo. Tan inteligente que respondiera a un toque, a una palabra o a una mirada. Hoy el iPhone X hace realidad ese objetivo. Dile hola al futuro", menciona Apple al describir su producto.

Estas son las principales características del iPhone 8

Pantalla y tamaño

El tamaño de la pantalla será uno de los cambios más drásticos que Apple ha optado desde el inicio de iPhone. Las nuevas pantallas de retina HD del iPhone 8 y 8 Plus serán de 4.7 y 5.5 pulgadas, y del iPhone X de 5.8 pulgadas abarcando la mayor parte del dispositivo, reduciendo los bordes o líneas a los costados. El nuevo modelo será más fácil de sostener y aun así la pantalla será notoriamente más grande, asimismo, cuenta con un nuevo cuerpo diseñado totalmente de vidrio.

Resolución

En cuanto a la resolución, Apple asegura traerá una mejoría de calidad que, al ofrecer la herramienta de Pro Motion establecida en el nuevo iPad Pro, ofrecerá una alta experiencia de usuario. Tendrá la Pantalla Led, la cual ha sido de alta demanda en el mercado para opacar los pixeles individuales, de modo que se reflejará una superior calidad de resolución.

Cámara

La nueva cámara ofrece la posibilidad de grabar videos en 4k a 60 cuadros por segundo y cámara lenta en 1.080 en 240 cuadros por segundo. Así mismo, la cámara frontal podrá grabar en 4k. Apple considera esta cámara inteligente al contar con reconocimiento facial y Face ID. La compañía afirma que la cámara TrueDepth "analiza más de 50 movimientos musculares para luego reflejar las expresiones en 12 Animoji".

Hardware

Contará con un chip A11 totalmente rediseñado y del cual se confirma que es mucho más poderoso que la mayoría de PC en el mercado. De igual modo, dispone de mayor capacidad de resistencia al agua y de ítems indicados para funciones similares al Touch Bar de la Macbook Pro.

Memoria RAM y capacidades

El iPhone 8 manejará solo dos opciones de gigabytes: 64 gb y 256 gb.

Batería

La batería del iPhone 8 será en forma de L y será de apróximadamente 2.700 milliam pers, un poco menor que la del iPhone 7. Lo positivo es que contará con un nuevo procesador mejorado que garantiza su duración equivalente o mayor a la del anterior iPhone. Cuenta con Fast Charging o carga inalámbrica, que beneficia el cargado a más velocidad. "La parte trasera está diseñada para cargar fácilmente tu iPhone sin usar cables", explica Apple en su sitio web oficial.

Colores y diseño



Hasta el momento, estará disponible en tres gamas: color oro, color plata y gris espacial. En la parte de atrás, contará con un cristal similar al de los iPhone 4 y 4s. Apple menciona lo siguiente en su sitio web oficial: "El vidrio más resistente usado en un Smartphone hasta ahora, tanto en la parte frontal como en la trasera, con un borde del mismo color fabricado en aluminio aeroespacial".

Precio

Será el iPhone más caro de la historia. El modelo iPhone 8 (4.7 pulgadas) costará cerca de 699 dólares y el iPhone 8 Plus (5.5 pulgadas) 799 dólares. El modelo iPhone X (5.8 pulgadas) desde 999 dólares, sin contar los impuestos. Los anteriores modelos no pasaban de los 800 dólares, lo que demuestra que Apple no está mejorando los productos sin un alto costo a cambio.



Teniendo en cuenta que es el iPhone que mayores reformas le han hecho, se puede considerar que es una buena alternativa. La renovación del diseño, la mejora de funciones de estructura y software, entre ello, la cámara frontal, son algunas de las posibilidades para el triunfo del iPhone 8. Según Apple, "el iPhone 8 es brillante por su inteligencia y por todas las novedades que trae: un espectacular diseño de vidrio, una mejor versión de la cámara más popular del mundo, el chip más potente e inteligente usado en un Smartphone hasta ahora, carga inalámbrica muy simple y experiencias de realidad aumentada como nunca has vivido antes. iPhone 8 es la nueva generación de iPhone".