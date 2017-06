5 trucos para sacarle el máximo provecho a Netflix

;

Estás en casa un sábado por la noche y quieres ver una película, pero no sabes cuál. Enciendes Netflix y buscas por género: comedia, drama… Media hora después sigues examinando la pantalla y no hay nada que te convenza.



Quizás si pudieras hacer una búsqueda más específica, podrías encontrar más fácilmente algo que te apeteciera.



¿Sabías que hay una forma de navegar por Netflix a través de categorías que no están disponibles a simple vista?

Te contamos este y otros trucos para sacarle el máximo partido a este popular servicio de streaming.



1. Cómo buscar contenido a través de las categorías escondidas



Puede resultar sorprendente, pero Netflix cuenta con una lista de categorías mucho más amplia de la que aparece en la pantalla.



Y cualquiera puede entrar a ellas mediante una dirección URL: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX

Las tres x deben ser reemplazadas con un número correspondiente a cada categoría. Por ejemplo, para ver películas africanas el código es 3761. O para ver una serie coreana, 67879.



La lista completa está disponible en documentos creados por los aficionados y que encontrarás fácilmente mediante una búsqueda en Google.



Estos códigos ocultos funcionan también en la versión en español, aunque algunas de las categorías aparecen en este caso vacías, porque el catálogo es más pequeño que, por ejemplo, el de Estados Unidos, explica la página web especializada Computerhoy.

Preguntada por la web de tecnología Mashable sobre esta categorización, una portavoz de Netflix explicó que el servicio utiliza miles de subgéneros para adecuar el contenido al cliente según su historia de uso.



2. Cómo cambiar los subtítulos



¿Eres de los que ves todo en versión original? Entonces quizás te ha pasado alguna vez que los subtítulos son tan incómodos que te arruinan la experiencia de ver la película, porque son muy grandes o porque el color no es el adecuado para el contenido de fondo.



Por suerte, existe una opción que no todo el mundo conoce para poder personalizar los subtítulos de Netflix.



Solo tienes que ir a la opción de configuración de la página web de Netflix y, ahí, ir a configuración de los subtítulos.

Así puedes cambiar el color, el tamaño y la fuente para todos los dispositivos.



Si tu dispositivo es una Apple TV o funciona con el sistema operativo iOS, la personalización debe hacerse desde el propio dispositivo, no desde la web, tal y como explica Netflix en su página.



3. Cómo pedir a Netflix que incorpore una serie o película

Obviamente, esta es solo una sugerencia que no siempre va a ser escuchada, pero puedes solicitar a Netflix que incorpore a su catálogo una serie o película que te interese.



En español, tienes que ir a esta dirección: https://help.netflix.com/es/titlerequest y ahí encontrarás un formulario para hacer la solicitud.



4. Cómo saber si alguien ha estado utilizando tu cuenta

¿Nunca has visto una serie de cocina y de pronto Netflix te recomienda tres? Quizás es que alguien ha estado utilizando tu cuenta sin tu autorización.



Para comprobar si esto ha sucedido, tienes que ir a la opción Tu cuenta > Actividad de visionado > Ver acceso reciente a la cuenta.



Esto te mostrará la fecha y hora del streaming, además del país y la dirección IP, así como el dispositivo.

Si ves actividad sospechosa y no te han robado tus dispositivos, lo mejor que puedes hacer es cambiar la contraseña y cerrar la sesión en todos tus dispositivos.



Este método desconecta todos los dispositivos asociados a tu cuenta de Netflix y puede demorar hasta 8 horas en aplicarse, tal y como explica la empresa en su página web.



Con este método también se borran los datos de ubicación de tus dispositivos, por lo que no se recomienda si has sido víctima de un robo.



5. Cómo utilizar los atajos de teclado



El reproductor de Netflix tiene algunos atajos de teclado que te ayudarán a ahorrar tiempo si usas el servicio a través de tu computadora.



Estos son algunos de ellos:



La barra de espacio te sirve para darle a pausa o reproducir



La F pone la pantalla completa



Esc es para salir de la pantalla completa



Mayus+flecha izquierda rebobina



Mayus+flecha derecha avanza hacia delante



Las flechas de arriba/abajo sirven para subir y bajar el volumen