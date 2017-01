Nintendo Switch, la consola que va a todas partes

Nintendo anunció este viernes en Tokio el lanzamiento internacional de su nueva consola Switch el 3 de marzo, una apuesta del pionero japonés de los videojuegos con la que busca acortar distancias frente a los dominadores del mercado que son Play Station 4 de Sony y Xbox One de Microsoft.

En una conferencia de prensa la firma de Kyoto mostró por primera vez su innovadora creación y dio los detalles de la nueva consola que ya había presentado en video en octubre. Nintendo Switch saldrá al mercado el próximo 3 de marzo en Japón, Estados Unidos, Canadá y principales países europeos a un precio de 299 dólares.

Su principal novedad es que se puede utilizar de tres formas: conectada a un televisor de forma tradicional, apoyada en una base con los controles Joy-Con separados para que la utilicen dos jugadores y como una consola portable que se utiliza como una tablet. Los controles Joy-Con permiten diferentes modos de juego explotando, además de los botones, el reconocimiento de movimientos por acelerómetro o por cámara infrarroja.

Con este nuevo concepto de consola "híbrida", Nintendo no compite directamente con la PlayStation o Xbox One, que son máquinas fijas muy potentes y con funciones multimedia, sino que le apuesta a la libertad de uso por parte de sus usuarios que podrán disfrutar sus juegos favoritos en cualquier lugar.

Puede consultar: Los 10 videojuegos más esperados del 2017

80 juegos en desarrollo

"La Switch va a permitir juegos que hasta ahora eran imposibles de jugar", destacó uno de los desarrolladores durante el lanzamiento. "Es una consola de juegos que permite divertirse con otra persona, antes que con una máquina", ya que tiene dos joysticks que interactúan con el entorno real, agregó.

Medio centenar de estudios de desarrollo están además implicados "en la creación de 80 juegos", anunció Yoshiaki Koizum, un dirigente de Nintendo que también es productor de Super Mario Odyssey, que se espera sea el juego insignia de la nueva creación de Nintendo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es otro de los títulos más esperados de esta consola, que también tendrá la novedad de incluir el juego de fútbol más aclamado de la última época, FIFA del estudio EA Sports.

Caída de en la Bolsa

El precio de la consola tuvo un efecto negativo en las acciones de Nintendo, pues se esperaba que su valor no superará los 250 dólares, lo que puede explicar la caída de la acción de la empresa nipona en la Bolsa de Tokio, que terminó perdiendo 5,75%.

El hecho de que solo habrá ocho títulos disponibles en la fecha del lanzamiento de la consola también pudo haber ahuyentado a los accionistas, que esperaban tener una variedad más amplía de títulos al momento del inicio de su venta.

Le puede interesar: ¿Por qué aún nos gusta Mario Bros?

Nintendo, que sufre desde hace años la competencia de los nuevos teléfonos inteligentes y cuyo volumen de negocio representa un cuarto de lo que ostentaba en sus años de gloria entre 2008/2009, espera dar en el blanco con esta nueva consola.

*Con AFP