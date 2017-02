Tiempo extra para la negociación entre FOX y Directv

Los suscriptores de Directv han estado en vilo ante la noticia de la posible salida de los canales de FOX de su parrilla. Esta expectativa se generó después de que FOX Networks Group Latin anunciara que “la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de enero".

El mensaje se generó porque el contrato de distribución finaliza en este mes de enero y ambas compañías no han llegado a un acuerdo para renovarlo.

La buena noticia para más de un millón de usuarios que tiene DIRECTV como su sistema de televisión paga en Colombia es que el mencionado anuncio no se cumplirá debido a que el plazo de la negociación se amplió hasta el viernes 3 de febrero y mientras tanto los canales se seguirán emitiendo por este cable operador.

Así lo reveló Fox a través de un comunicado: "con el mejor ánimo de llegar a un acuerdo con Directv, extenderá el plazo de negociación hasta el viernes 3 de febrero".

Algunos de los suscriptores más preocupados eran los seguidores del fútbol, pues Fox Sports es dueño de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la participación de los equipos colombianos inicia esta semana, el martes 31 de enero con el partido Junior vs. Carabobo y el miércoles 1 de febrero con Millonarios vs. At. Paranaense. Pero tras esta comunicación se garantiza que podrán disfrutar de estos encuentros que corresponden a la segunda fase del certamen continental.

Otros de los canales que pueden salir de la parrilla de DIRECTV son: Fox, National Geographic, Cinecanal, The Film Zone y FX. Además de los canales Premium que son: Fox1, Fox Comedy, Fox Action, Fox Family, Fox Cinéma, Fox Classics y Fox Movies.