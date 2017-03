Twitter competirá con Facebook por las transmisiones en vivo

Twitter se une a Facebook, Instagram y Snapchat en integrar a su interfaz la opción de transmitir en vivo, una función que se usa desde el 2015, pero a través de otra aplicación llamada Periscope, propiedad de Twitter.

Según indica el portal TechCrunch, la interfaz tendrá un aspecto similar a la de Facebook Live, pero con más posibilidades de edición. La idea de Twitter con esta actualización es que los medios de comunicación se apropien de esta herramienta para transmitir en vivo los acontecimientos que son noticia y los fijen como destacados en el timeline de sus seguidores.

We‘re making it easier for you to share what‘s happening in your world. Now you can #GoLive on Twitter!https://t.co/frWuHaPTFJ pic.twitter.com/Xpfpk1zWJV