Whatsapp permitirá revocar y editar mensajes

¿Alguna vez le ha pasado que envía un mensaje por error al destinatario incorrecto o se arrepiente después de haberlo enviado? Los desarrolladores de Whatsapp han pensado en usted y en 1.200 millones usuarios que utilizan esta aplicación al incluir la función de editar o revocar mensajes.

Con esta opción el mensaje quedará borrado sin importar que ya le haga llegado al receptor. La única condición para poder hacerlo es que el destinatario no lo haya leído, y eso se puede verificar a través de los populares dos chulos azules.

Este descubrimiento fue hecho por @WABetaInfo, que se dedica a seguir novedades de esta popular aplicación. De acuerdo a esta cuenta de Twitter se están haciendo las pruebas beta en Android y IOs. Al parecer solo habrá que seleccionar el mensaje y las opciones de editar o revocar aparecerán.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG