Con el auge de las redes sociales, el mundo se enfrenta cada vez más al fenómeno de las noticias falsas, que son sembradas por motivos políticos, económicos e intereses particulares de toda índole. Es tan grande el fenómeno, que hasta el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que hacer una alianza con los grande medio de comunicaciones como New York Times y The Washintong Post para mitigar su culpa por haber dejado que mentiras se propagaran en la campaña presidencial de estados unidos sin ningún filtro. Mentiras como que Obama era homosexual y Michelle Obama era Drag Queen, que no había nacido en Estados Unidos y que Hillary Clinton había gestionado una red de prostitución.

Trump llegó al poder gracias a esta estrategia, diseñada por Stephen Bannon y el grupo de Cambridge Analytica financiado por el millonario Robert Mercer, quienes creaban un algoritmo para identificar los intereses y las búsquedas de los usuarios para personalizar los mensajes de la campaña, los que apelaban a la indignación y al odio.

La polarización política que vive el país es un caldo de cultivo para que estas estrategias basadas en la mentira también se hayan usado.

Una mentira que se ha propagado y que hoy creen que es verdad el 55% de los colombianos es que Colombia está camino a convertirse en ‘castrochavista’ y que Santos, que es un hombre del establecimiento más de derecha que de centro está acabando con el modelo de producción y entregándoselo al socialismo del siglo XXI.

Otro ejemplo de noticia falsa fue el encuentro entre los expresidentes Uribe y Pastrana y Donald Trump en Mar-a-Lago, mientras que las redes sociales y varios medios de comunicación colombianos inflaron la noticia, CNN y el propio Trump salieron a desmentirla rápidamente diciendo que el tal encuentro no fue más que un simple saludo de mano.

Hoy en Semana en vivo,¿será que la posverdad ha sepultado la verdad en la política y en el periodismo?

Nuestros invitados son:

Álvaro Forero, panelista de Blu radio y columnista

Martin Santos, Director Ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno

Claudia López, senadora por aAianza Verde

Samuel Hoyos, representante a la cámara por Centro Democrático

Carlos Cortés, periodista y consultor en regulación en Internet

