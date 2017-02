Adele y Beyoncé, dos tipos distintos de mamás

Existen varias diferencias entre la maternidad de Beyoncé y de Adele. Aunque ambas son cantantes, tienen voces prodigiosas, son exitosas, millonarias, hermosas y tienen una pareja a su lado que las apoya, ambas han experimentado este proceso de una forma distinta.

Beyoncé ha demostrado cómo el ser madre y formar una familia siempre fue uno de sus sueños, cómo la maternidad para ella es algo poderoso, cómo el hecho de que dentro de ella tenga tres corazones le resulta un milagro.

Hace poco la intérprete de Formation compartió con sus seguidores que está embarazada de gemelos. Horas más tarde publicó unas fotografías en su página web y con un poema en el que exalta el poder de la maternidad. Su presentación en la ceremonia de los Grammy fue alucinante. Todos quedaron fascinados con un show en el que empoderaba su raza negra, a la mujer y el rol de madre.

Aparecía ataviada con un vestido de diosa dorada. Algunos pensaron que hacía referencia a Venus, la diosa del amor, y otros aseguraban que era un homenaje a Oshun, la diosa africana de la fertilidad. Sobre su cabeza llevaba un tocado que con el que hacía alusión a la estatua de la libertad.

Cuando Adele recibió cinco de los premios más importantes de la noche, reconoció a Beyoncé como su ídolo. Todos se fijaron en la parte en la que destacaba el trabajo de la cantante norteamericana con Lemonade, pero Aldele también alababa la forma en que asumía la maternidad.

“Hace cinco años, cuando estaba aquí por última vez, también estaba embarazada, y no lo sabía. Y poco después se me concedió la mayor bendición de mi vida. Y en mi embarazo y al convertirme en madre perdí mucho de mí misma. Y he luchado, y sigo luchando por ser madre. Es muy difícil. Pero esta noche siento que se cierra un círculo, que una parte de mi regresa a mí misma. Pero posiblemente no puedo recibir este premio… Y estoy agradecida. Pero la artista de mi vida es Beyoncé… Y este álbum para mí, el álbum Lemonade, es tan monumental. Beyoncé, es tan monumental. Y tan bien pensado, y tan hermoso y al descubierto el alma y todos pudimos ver otro lado que no siempre nos dejan ver. Y lo apreciamos. Y todos los artistas aquí te adoramos. Eres nuestra luz”, dijo la cantante.

En otra de sus discursos de la noche también dijo “Mi sueño, mi reina, mi ídolo eres tú- dijo señalando a Beyoncé- te adoro. Y tú mueves mi alma, cada día lo has hecho, desde que tenía 16 te adoro y quiero que seas mi mamá, está bien”.

Es que Adele tuvo una seria depresión postparto que la hizo sentir muy mal. "Estaba obsesionada con mi hijo. Me sentía muy inadecuada, como si hubiera tomado la peor decisión de mi vida -confesó a Vanity Fair - Lo que sé de la etapa posparto es que no quieres estar con tu hijo, te sientes preocupada por si puedes hacerle daño y por si no estás haciendo un buen trabajo". Cuando se le preguntó si quería volver a ser madre dijo que no porque le asustaba mucho.

¿Una madre que lo tiene todo puede sufrir depresión postparto?

Cualquiera podría preguntarse por qué una persona que lo tiene todo podría sufrir este tipo de episodios. El psicólogo clínico Andrés Lasso Báez dijo que la depresión postparto se relaciona con el cambio hormonal, pero a nivel psicológico también hay choques.

“Cuando se trata de personas como Adele o Beyoncé la depresión postparto se presenta por la presión que trae el nacimiento del bebé, por el cambio de rutinas, porque todos los ojos están puestos en ellas; si dejan el bebé al cuidado de una niñera las van a criticar, pero si dejan su carrera también va a haber una crítica”.

Lasso explicó que el hecho de tener que tomar decisiones, de cambiar el estilo de vida, de posponer sus carreras profesionales y tratar de balancear su éxito con el hecho de ser mamá puede ser muy difícil. “Todo el mundo está pendiente de ellas, todo el mundo quiere conocer al bebé, quieren saber si son buenas madres, qué va a pasar con su carrera artística”.

La misma Adele dijo que bebía y fumaba menos, que a veces se sentía culpable cuando iba a trabajar y dejaba al bebé solo y que cuando dejaba de lado las cosas que le gustaría hacer también se sentía mal: “Amo a mi hijo más que a nada, pero en el día a día, si tengo un minuto o dos, desearía hacer lo que me diera la gana y cuando me diera la gana. Cada día me siento así".

Martha Cuadros, maestra de cursos profilácticos, explicó a este portal que los casos de depresión postparto más comunes eran producidos por factores externos como la falta de apoyo de la pareja, de la familia y las dificultades económicas. Sin embargo, aquellas que tienen todo este apoyo también pueden experimentar este tipo de depresión. “Aquellas que trabajan y tienen agendas apretadas pueden sentir que no le están dedicando tiempo a su hijo. Y, por otro lado, el nuevo miembro de familia parece un obstáculo para seguir la vida con normalidad”.

Cuadros afirmó que los principales síntomas de la depresión postparto son la frustración por no sentirse capaces de ser mamás, el llanto constante, problemas de sueño, un rechazo al bebé que en los casos más graves puede llegar al punto de no querer verlo, cargarlo o amamantarlo.

Lo que los expertos recomiendan a las madres que sufren esta depresión es pensar en el bebé, en la pareja y procurar una buena actitud con el niño, de cuidados básicos y de lactancia, independientemente de la situación, de si es una madre que trabaja, o que se encuentra pasando por dificultades. La familia también es fundamental para superar esta situación, así como tener una pareja estable y ayuda de otra persona para que pueda tener momentos de descanso.

La ganadora a mejor álbum del año con 25 dijo que se decidió a hablar de esto porque muchas mujeres experimentan lo mismo. "Cuatro de mis amigas se sentían igual y nadie decía nada; estaban avergonzadas y creían que todos iban a pensar que son malas madres, cuando no es el caso", defendió Adele.

Hasta el momento los casos de depresión postparto que se registran son pocos, pero quizá sea un fenómeno que se ha mantenido oculto por la vergüenza que puede producir el hecho de sentir rechazo por el bebé. No importa si se trata de Adele o de una madre del común, cualquiera podría experimentar esta situación.

