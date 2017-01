Conseguir una beca en Alemania es más fácil de lo que se piensa

No hay problema si está casado, no hay límite de edad y no necesita saber alemán. Semana.com habló con el director del DAAD sobre las oportunidades de estudio para colombianos.

Desde el año 1974 el DAAD tiene representante en Colombia y desde el 2005 abrieron una oficina principal en Bogotá. Foto: Tomado de Pinterest