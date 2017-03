Cáncer de colon juvenil

El cáncer colorrectal es poco frecuente entre personas jóvenes. Sin embargo, un estudio reciente de la Sociedad Estadounidense de Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés) reveló una tendencia creciente de nuevos casos entre personas de 20 a 40 años, aunque no explicó la razón de ese incremento. El crecimiento ha sido gradual por cada generación desde 1950 y ha aumentado frente a otros tipos de tumores gastrointestinales, por lo cual las nuevas generaciones tienen doble o triple riesgo de padecerlo que sus papás o abuelos. El agravante es que el diagnóstico se está haciendo tardíamente porque ni los médicos ni los pacientes lo sospechan pues siempre ha sido asociado con una etapa más avanzada de la vida. El hallazgo es importante porque pone la lupa en este grupo para detectar a tiempo pólipos o tumores incipientes. La investigación fue publicada en la revista Journal of the National Cancer Institute.