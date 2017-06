La sala en su automóvil

Imagínese disfrutar de una película proyectada en el vidrio panorámico de su carro en vez de tener que contemplar el pesado tráfico de la ciudad. O acceder a reseñas de restaurantes a medida que va pasando por estos lugares. Con el auge que se espera de los vehículos autónomos, los fabricantes de automóviles ya están trabajando en eso. Varias marcas del sector están invirtiendo grandes sumas en el concepto de movilidad inteligente que cambiará hasta la forma en que la gente se sienta en un auto. Entre los diseños hay cabinas con sillas que rotan, salas de televisión dotadas de hornos microondas y muchas cosas más. El interior del carro estará personalizado de acuerdo con los gustos del conductor. De esta forma será un espacio más, aparte del hogar y el trabajo, para disfrutar del tiempo y en donde lo último que se querrá hacer es conducir. Lo mejor es que será una realidad en un futuro no tan lejano.

Sexualidad

Sexo para el cerebro

Amenudo se dice que para mantener el cerebro sano es necesario hacer sudokus y crucigramas. Olvídese de eso. Una nueva investigación recomienda a los adultos mayores meterse en la cama y tener relaciones sexuales con su pareja. Y mientras más, mejor. Investigadores de las universidades de Coventry y Oxford hicieron el estudio con 73 personas entre 50 y 83 años, y determinaron que mientras más actividad sexual tenían, mostraban funciones cognitivas superiores. Del grupo, 39 dijo que tenían sexo semanalmente, 26 cada mes, y solo 10 por ciento señalaron nunca. Los beneficios se vieron en la fluidez verbal y quienes gozaron de más actividad sexual registraron en ciertas áreas cognitivas 2 puntos porcentuales más que los demás. Con esto, queda claro que el sexo no es solo un buen ejercicio físico, sino también excelente para mantener el cerebro alerta. El estudio fue publicado en The Journal of Gerontolgy, series B: Psychological and Social Sciences.

Relaciones de pareja

Tocar y sanar

Cuando las parejas se tocan se produce una sincronía de latidos y respiración. Esto se pudo establecer gracias a un estudio publicado en la revista Scientific Reports, en el cual los expertos observaron que el contacto entre dos amantes tiene un poderoso efecto analgésico. Para comprobarlo, los investigadores de la Universidad de Colorado pusieron a prueba a 22 parejas estables. A los hombres se les asignó el papel de observadores, mientras que ellas eran sometidas a una dosis de dolor. Los autores de la investigación encontraron que cuando el hombre agarraba la mano de su compañera, la sincronía interpersonal que provocaba ese contacto disipaba la aflicción. Según Pavel Goldstein, autor principal del estudio, mientras más empatía existía, mayor era el efecto calmante. De ese modo se comprueba que el amor sincero es la mejor medicina.

Demografía

Muchos y más viejos

Según un reporte de las Naciones Unidas, 8.600 millones de seres humanos habitarán la Tierra en 2030 y para 2050 esa cifra llegará a 9.800 millones. Aunque las mujeres están teniendo menos hijos, el organismo calcula que la población seguirá creciendo a un ritmo de 83 millones anuales. A esa velocidad, al final del siglo el número de personas caminando sobre el planeta podría llegar a 13.000 millones. Pero eso no es todo. El aumento de la expectativa de vida provocará que en 2050 vivan 2.100 millones de personas mayores de 60 años, más del doble que hoy. Los países que más crecerán demográficamente son India, Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán, Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia. Se espera que India supere a China en número de habitantes en 2024.

CIFRA: 50 años le tomará a Elon Musk crear una ciudad en Marte con al menos un millón de habitantes, según reveló el fundador de la compañía Space X en la revista ‘New Space’.