Cinco notas de ciencia de esta semana

De las decenas de aplicaciones disponibles para conseguir pareja por el celular una goza de mayor popularidad que las demás: Tinder. Sin embargo, esto no significa que sea la más exitosa. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, encuestó a 65 parejas de usuarios para tratar de explicar por qué varios clientes se cansan de esperar a encontrar su match o se frustran cuando tienen su primer encuentro cara a cara. La conclusión general es que la personalidad le gana siempre a la belleza. El problema es que la mayoría se fija más en el aspecto físico para darle like a centenares de usuarios y eso aumenta demasiado las expectativas, lo que los hace más susceptibles a sufrir una gran decepción. “El atractivo físico es algo maleable y no tiene nada que ver con las posibilidades de sostener una buena conversación. Ahí ya cambia la percepción y el nivel de afinidad con la otra persona”, señaló en el estudio Jeffrey Hall, coautor del trabajo publicado en la revista Communication Studies.

Salud

Infértiles por el ruido ambiental

Las personas que viven en grandes ciudades y junto a calles ruidosas no logran descansar y su salud se ve afectada. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur, descubrió que los hombres expuestos a un nivel de ruido nocturno equivalente o superior a 55 decibeles sufren problemas de infertilidad. Los expertos evaluaron a más de 200.000 entre los 20 y 59 años y calcularon durante ocho años sus niveles de exposición al ruido mediante datos del Sistema Nacional de Información combinados con los códigos postales de los barrios. Al final encontraron que los que habitaban en zonas de mucho tráfico y ruido tenían problemas de infertilidad. Resultados similares en estudios anteriores mostraron efectos sobre el ciclo de ovulación de las mujeres, así como menores posibilidades de quedar embarazadas.

Neurociencia

Estimular el cerebro para tratar la depresión

Un tratamiento conocido como estimulación magnética transcraneal (TMS, por sus siglas en inglés), desarrollado en Gran Bretaña, podría ser una alternativa a los fármacos para tratar los casos de depresión clínica. Al menos eso indican los médicos que lo han probado con éxito en pacientes que no lograban responder a los antidepresivos. El TMS envía pulsos magnéticos de baja intensidad eléctrica a partes específicas del cerebro. Allí estimula o suprime las células y cambia su comportamiento, lo cual ayuda a reducir los síntomas severos de la depresión que puede llegar a provocar conductas suicidas. Aunque por ahora se ha usado en clínicas privadas en Londres y está bajo prueba en Estados Unidos, la eficacia del tratamiento hace pensar que podría ser idóneo para tratar esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Psicología

El más popular de la clase

El psicólogo Mitch Prinstein, autor del nuevo libro Popular: el poder de la simpatía en un mundo obsesionado por el estatus, afirma que los adolescentes con un amplio círculo de amigos en el bachillerato tienden a ser más exitosos en la universidad, a ganar más dinero y tener relaciones más duraderas en la adultez. Esto debido a la influencia del estatus social que provoca cambios en el cerebro y afecta la forma en que cada individuo se relaciona con los demás, vive sus emociones y responde a situaciones de estrés. Aunque algunos tienden a ser más sumisos o dominantes por influencia genética, las vivencias del colegio impactan el desarrollo de estas habilidades porque el cerebro está en una etapa clave de maduración. “Esas viejas dinámicas de nuestra juventud juegan un rol importante en la vida adulta. No solo en la forma de relacionarnos con los demás, sino la forma en que criamos a nuestros hijos y nuestro estado de salud”, afirma Prinstein. A diferencia de los más populares, los estudiantes rechazados son propensos a la soledad, la depresión y las adicciones.

cifra



20 por ciento ha disminuido el número de muertes por infarto o enfermedad cardiaca desde que se prohibió fumar en espacios cerrados hace aproximadamente una década, según reveló un estudio publicado por la agencia Public Health England (PHE).