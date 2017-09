Cinco notas de ciencia de esta semana

El National Health Service de Gran Bretaña realizó una infografía en la cual se observan las enfermedades o situaciones de la vida que causan mayor mortalidad y sus factores de riesgo. El objetivo de la imagen es mostrar claramente dónde deben enfocarse las personas en materia de prevención. Aunque los datos representan la realidad de las naciones del primer mundo, coinciden con las principales causas de muerte en el país según el Dane, debido a que cada vez más los colombianos adoptan un estilo de vida similar al del hemisferio norte.



Salud

Sí al reemplazo hormonal

Por décadas los médicos aconsejaron a las mujeres con menopausia no tomar terapias de reemplazo hormonal (TRH) porque aumentaban los riesgos de muerte prematura. Pero la semana pasada, un estudio publicado en Journal of the American Medical Association (Jama) señaló que estos medicamentos no representan una amenaza. Los investigadores monitorearon a un grupo de más de 27.000 mujeres durante 18 años, y observaron que quienes consumen hormonas para manejar los calores y otros síntomas no aumentaron su riesgo de cáncer, una de las principales preocupaciones. Al contrario, quedó en evidencia que la TRH protege el corazón, evita la osteoporosis y disminuye notablemente el alzhéimer. A pesar de todo, los autores del estudio recomendaron a las mujeres consultar al médico antes de iniciar el tratamiento.

Exploración espacial

El gran final de Cassini

Después de 13 años de investigación, la misión de la nave espacial Cassini llegó a su fin. La primera sonda enviada a la órbita de Saturno partió en 2004 y consiguió, entre otros grandes logros, determinar que el planeta presenta una atmósfera turbulenta con violentos huracanes, y que sus característicos anillos cambian constantemente. Además, cuenta con abundantes y fascinantes lunas, la más grande de las cuales es Titán. Se especula que dos de ellas podrían albergar alguna forma de vida. Los científicos de la Nasa decidieron despedirla con la tarea de recoger datos a medida que entraba en la atmósfera del planeta hasta desintegrarse, lo que sucedió el viernes 15 de septiembre. Titularon la maniobra Grand Finale.

Investigación

Los blanqueadores y la Epoc

Por primera vez se pudo establecer una asociación entre los blanqueadores y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc). La Universidad de Harvard y el French National Institute of Health and Medical Research encontraron en un estudio que aquellos productos químicos que contienen alcohol, peróxido de hidrógeno y lejía aumentan el riesgo de desarrollar este mal. Lo preocupante es que estas sustancias se encuentran en productos de uso cotidiano como enjuagues bucales, la pasta y blanqueadores dentales, el clórox, los detergentes y el agua oxigenada. Entre los hallazgos se destacó que quienes lo usan una vez a la semana tienen un 32 por ciento de probabilidades de presentar Epoc. La amenaza es mayor para los paramédicos y enfermeros que están en constante contacto con estos desinfectantes. Como recomendación, los científicos sugieren cubrir las vías respiratorias al usarlos.

cifra

27 tipos de virus pueden encontrarse en el semen de los hombres, entre ellos el zika, que podría albergarse allí por meses.