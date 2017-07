En medio de los árboles

El arquitecto italiano Stefano Boeri dio a conocer la semana pasada los diseños de una ciudad bosque que estará situada en el norte de la población de Liuzhou, en China, y servirá para luchar contra la contaminación del aire. Se levantará en una superficie de 175 hectáreas a lo largo del río Liujiang y funcionará con fuentes de energía renovables como la solar y la geotérmica. Tendrá áreas residenciales, oficinas, hospitales, colegios, centros comerciales y hoteles, pero su particularidad será la enorme cantidad de vegetación que la rodeará. Según Boeri, la urbe tendrá 40.000 árboles y casi 1 millón de plantas de más de 100 especies distintas, que absorberán al año unas 10.000 toneladas de dióxido de carbono y 57 toneladas de contaminantes. Adicionalmente producirá 900 toneladas de oxígeno en el mismo lapso, lo que permitirá a los habitantes respirar aire puro y mejorar la biodiversidad de la región. Con este proyecto, que estará listo en 2020, se pretende dar un ejemplo para que nuevas generaciones de arquitectos y desarrolladores urbanos piensen en construir espacios amigables con el medioambiente.



Cerebro

Escuchar música distrae al conductor





Investigadores del Instituto del Oído de la University College de Londres, en Gran Bretaña, realizaron un estudio para medir cuánto afecta a un conductor escuchar música mientras maneja su carro. El experimento reveló que la capacidad de concentración disminuye de manera notoria, no solo por la distracción auditiva, sino porque basta con bajar la mirada y manipular el radio para modificar la actividad cerebral, lo que afecta la habilidad para reaccionar ante cualquier eventualidad en la vía. Así lo comprobaron tras evaluar a 19 personas y monitorear los cambios de su actividad cerebral mediante electroencefalogramas (EEG). Dicen que es preferible cambiar de emisora o disco solo cuando el vehículo esté detenido o dejar que el copiloto se encargue de esas tareas. La revista Scientific Reports publicó el estudio.



Salud

Ojo con el omeprazol





Millones de personas consumen omeprazol u otros medicamentos inhibidores de la bomba de protones (PPI) para tratar la acidez estomacal, úlceras estomacales y reflujo gastroesofágico. Sin embargo, expertos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis, Estados Unidos, encendieron las alarmas con un estudio reciente en el que evaluaron a cerca de 300.000 pacientes que recibieron estos fármacos, y concluyeron que al parecer consumirlo aumenta hasta un 50 por ciento el riesgo de muerte prematura por cualquier causa. Pese al hallazgo, los expertos señalaron que el problema radica en que muchos lo consumen sin prescripción o sin permiso de su médico cuando este se los recetó para otro fin con anterioridad. El trabajo apareció en la revista British Medical Journal (BMJ).



Fertilidad

El reloj biológico masculino





Siempre se ha pensado que cuando una mujer supera los 35 años y no ha tenido hijos, su probabilidad de quedar embarazada es mucho menor, mientras que los hombres gozan de fertilidad eterna porque nunca dejan de producir espermatozoides. Sin embargo, un nuevo estudio acaba de desmitificar esa creencia. Si el varón sobrepasa la barrera de los 40 años, sus probabilidades de convertirse en papá se reducen casi a la mitad. Así lo concluyó un grupo de expertos de la Escuela Médica de Harvard luego de evaluar a 8.000 parejas que se sometieron a tratamientos de fertilización in vitro. Esto se debe a que la calidad del semen disminuye con los años. El hallazgo cobra relevancia si se tiene en cuenta que para las nuevas generaciones formar una familia no es una prioridad y dejan la tarea para más tarde. La investigación fue presentada en una conferencia de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, celebrada el lunes en Ginebra, Suiza.





CIFRA





1.000.000de botellas de plástico compra la gente cada minuto en el mundo, y muchas terminan en rellenos sanitarios o en el mar, lo que en el futuro podría provocar una crisis medioambiental tan grave como el cambio climático. Así lo reveló un informe del diario británico The Guardian.