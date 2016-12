¿Qué hacer en Navidad si usted está solo?

La soledad en estas fechas también puede ser un regalo para tener los planes que siempre ha deseado. Estas son las posibilidades que recomiendan los expertos y los consejos para no deprimirse.

Diciembre es una época en la que muchos por fin tienen tiempo para compartir en familia, para estar con los seres queridos, para vivir las vacaciones que se han postergado durante el año y para descansar. Por diferentes razones algunos no tienen con quién compartir y la época solo hace que se sientan aún más solos y deprimidos. Por eso Semana.com habló con varios expertos en salud y psicología para ayudarlo a encontrar el plan ideal para estos días.

Muchos podrían pensar en que lo mejor sería dormir hasta tarde, fingir que es un día normal y que no tiene nada de extraordinario. Otros trabajarían o verían televisión o películas todo el día. Lo cierto es que el mejor plan depende de la personalidad de cada individuo.

Rochy Vargas Gutiérrez, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, le dijo a este portal que muchas personas cuando están deprimidas buscan hacer cualquier cosa que los entretenga del momento. Pero para esta época, y no solo para esta sino para cualquier instante de la vida, Vargas recomienda hacer un rastreo de lo que nos gusta hacer en la vida, para que aquello que hagamos sea realmente significativo.

“Podría hacer una lista de diez cosas que le gustaría hacer, y que no han hecho porque a otros les parece aburrido, porque nadie quiso acompañarlo, porque es muy joven, muy viejo, porque no hubo tiempo, dinero o lo que sea. Lo importante es que tenga claro qué es lo que a usted le gustaría hacer y con esas opciones empezar a decidir”.

Vargas explica que muchas personas viven tan atareadas que ni siquiera se han tomado el tiempo para estar consigo mismos, que no saben lo qué es lo que desean o que nunca han intentado hacer cosas distintas porque a los demás les parecía aburrido.

Después de hacer esa lista de lo que le gustaría hacer, ahora puede dejar espacios en blanco para escribir lo que está haciendo y comparar si es coherente con lo que desea y lo que hace, y entonces decidir.

“A veces la soledad es un regalo. Piense en cómo quiere la navidad, piense en cómo quiere pasar el siguiente año nuevo”, sugirió Vargas

Como cada persona es un mundo aparte, la psicóloga recomienda que cada cual se haga unas preguntas para encontrar el plan perfecto: ¿Dónde estoy y qué tan dispuesto a moverme de mi zona de confort? ¿Qué tantos cambios hago en mi vida? ¿Qué me asusta de estar conmigo mismo? ¿Qué quisiera regalarme para ese fin de año o para esta Navidad aprovechando que estoy solo? ¿Quiero regalarme una experiencia? ¿Quiero regalarme cosas? Si decido comprarme algo, ¿es realmente significativo? ¿Qué tan generoso y compasivo soy conmigo mismo? ¿Qué tan conservador soy? ¿ Realmente me gusta conocer gente nueva?

Para Alejandro Jadad, director de instituto Global Health Equity and Innovation, la soledad tiene que ver más con el hecho de sentirse solo, que con eso de no estar acompañado por personas. Para quienes experimentan esta sensación de soledad Jadad los invita a estar en silencio y hacerse preguntas. “Entonces podrán escuchar una voz interna. Algunos la llaman conciencia, otros lo llaman voz interior. El asunto es que esa voz siempre está… Esas personas podrían tener el diálogo más íntimo con ellos mismos. Podrían escucharse”.

Jadad, profesor de medicina en Dalla Lana School of Public Health Toronto y miembro del equipo médico de la Universidad Health Network de la Universidad de Toronto, encuentra que muchos no tienen una relación amorosa con su propio ser, que el ser humano se autosabotea y que no se desea el bien. Por eso, en una época de soledad se podría empezar por el amor propio, podría verse como una oportunidad para tener una relación íntima con uno mismo. “Es que se tiene a usted mismo. Pregúntese ¿Qué lo hace sentirse bien? ¿Se desea el bien? ¿Se hace el bien a usted mismo? ¿Se ve bien?”

Adriana Aya, aspirante a magíster en psicología clínica de la Universidad Javeriana, invita a los lectores a no ver la soledad como algo negativo, ya que todos en algún momento tenemos que pasar por esa situación. La sociedad y la cultura nos exige estar reunidos tener una cena, dar regalos. Pero eso no tiene por qué ser así. Todos somos diferentes.

“Si está solo momentáneamente, es decir, porque su familia viajo, porque vive en otra ciudad, etc. Aproveche la soledad para hacer cosas que no puede hacer acompañado. Puede ser estar desnudo todo el día, tomar vino, ir al lugar al que nadie nunca lo quiso acompañar…”

Si se trata de una soledad más profunda, por una pérdida o porque alguna situación lo llevó a alejarse de las personas, de nuevo es necesario de nuevo hacerse preguntas: “Pregúntese qué lo llevó a estar solo, sin llenarse de culpas y acepte lo que pasó para empezar a disfrutar de esa soledad. Si creen en algún dios pueden acercarse dependiendo de sus propias creencias. Puede aprovechar para consentirse. Busque espacios para usted mismo, para meditar, para revisar su vida propia”, recomendó Aya.

La psicóloga también dijo hacer esa revisión interior puede doler pero no se debe dejar para después: “No hay que postergar esas revisiones con uno mismo porque entonces el dolor nunca se va a ir. Pero no solo hay que revisar, sino buscar hacer cosas para mejorar sin lamentarse y victimizarse eternamente”.

Lo que concluyen los expertos es que antes de buscar los diez mejores restaurantes, las diez mejores fiestas de Navidad, los tops de las series de Netflix o HBO, es mejor hacerse preguntas, explorarse y conocerse para descubrir algo que parece simple y obvio pero que tal vez usted no sabe, para entender qué es lo que realmente quiere.