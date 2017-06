Osteoporosis, la enfermedad silenciosa

María Mercedes Rueda es la actual directora de la Fundación Colombiana de Apoyo al Reumático, sección Bogotá. Se destaca por su experiencia en manejo de pacientes con enfermedades neurológicas y renales. Además, se desempeñó como enfermera en la Red Colombiana de Medicina Genética – Pregen–, en la Royal Victoria Infirmary de Newcastle, Inglaterra y en el Instituto Neurológico de Colombia. También cuenta con experiencia en dirección comercial.



Geraldine Altamar es médica de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Medicina Interna y Geriatría Clínica, además ha desarrollado su experiencia profesional en la ciudad de Cali. Ha sido asesora experta de la Universidad del Valle y el Ministerio de Salud en investigaciones para la política de envejecimiento nacional y para la encuesta poblacional SABE Colombia 2015. Es autora de distintos artículos científicos, expositora en congresos médicos a nivel nacional e internacional. Actualmente, se desempeña en el Centro Dermatológico de Cali.



Semana.com: Geraldine, ¿explíquenos qué es en concreto la osteoporosis?

Geraldine Altamar: Osteoporosis, como su nombre lo indica, es hueso poroso. Básicamente es una enfermedad en la que los procesos de resorción, en donde se destruye el hueso, y los procesos de formación, en donde se construye hueso, se desequilibran. En la enfermedad, o aumentan los procesos de resorción, o disminuyen los procesos de formación, o ambos; haciendo que el hueso pierda lo compacto que es, pierda su calidad, sea proclive a fracturarse.

Semana.com: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede identificar?

G.A.: La osteoporosis es una enfermedad realmente silenciosa. No es como el resfriado que si me da mocos y tos yo puedo saber que estoy resfriado. La osteoporosis puedes tenerla y no tener síntomas y, desafortunadamente, la fractura puede ser el primer síntoma. Pero es posible reconocerla. Primero identificando los factores de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad. Puedo tener osteoporosis si soy una mujer después de la menopausia, después de los 50 años; puedo tener osteoporosis si soy un hombre mayor de 70 años; puedo tener osteoporosis si soy una mujer de muy bajo peso y muy baja talla; puedo tener osteoporosis si mi padre o madre se han fracturado la cadera; si he sido una persona fumadora durante toda la vida; si he sido una persona bebedora de más de tres unidades diarias durante toda mi vida; si tengo enfermedades que debilitan mi masa ósea. Por ejemplo, las personas que han tenido cáncer de próstata o cáncer de mama y que han tenido que tomar medicamentos que inhiben las hormonas pueden desarrollar osteoporosis. Las personas con artritis reumatoides, lupus eritematoso, enfermedades autoinmunes, pueden desarrollar osteoporosis; aún más si toman terapia con esteroides. Las personas con enfermedades que alteran la absorción del calcio pueden desarrollar osteoporosis. Si hay alguien que tiene estas características debe consultar a su médico. Otra forma de sospechar si existe la enfermedad es si se pierde estatura de la medida histórica. Si alguien pierde cuatro centímetros o más de mi histórico de su estatura o dos centímetros de un año a otro la persona puede estar haciendo fracturas silenciosas de las vértebras y ser un signo de osteoporosis.

Semana.com: María Mercedes, ¿Cuáles son esas cosas que uno puede hacer para prevenir la enfermedad?

María Mercedes Rueda: Lo primero es aumentar la ingesta de calcio. Si el médico ha ordenado una densitometría ósea en la que se vea que hay pérdida de masa muscular, es importante saber que le van a recetar calcio con vitamina D. En este tema hoy en día hay avances puesto que los medicamentos están de todas las formas; vía oral, intravenoso, semanal, mensual, un sinfin de posibilidades. Eso en cuanto a la parte médica y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que caminar, no fumar, si tomamos traguito tomar menos y hacer ejercicio para fortalecer el músculo y evitar las caídas.

Semana.com: María Mercedes, ayer nos contó que usted también es paciente de osteoporosis ¿Cómo es esa experiencia de recibir esa noticia?

M.M.R.: Bueno les voy a contar mi caso personal que a veces uno no lo quiere contar pero aquí ya me tocó. A los 21 años me empezó la artritis. Tengo 64 años y llevo 43 años con artritis reumatoide, de los cuales llevo 30 tomando cortisona, que sabemos que es un medicamento que hace perder calcio; en momentos de mucho dolor por la artritis me han dado dosis muy altas. Por otro lado, cuando cumplí 37 años me dio cáncer de mama y me tuvieron que quitar los ovarios. Es decir, quedé menopaúsica a los 37 años. Ya tenía dos factores de riesgo que nada que hacer. Desde ese momento le dije al reumatólogo que si empezaba a tomar calcio y me dijo que sí. Cuando veía mi densitometría salía tan solo un poquito de osteopenia y por eso yo estaba feliz. Hace cinco años fui a un congreso para pacientes y me paré con el pie dormido, me tronché el pie y me caí. Me fracturé el codo. Pero en ningún momento me dijeron que tenía osteoporosis. Cuando le conté al doctor Cabrera de mi fractura me dijo que yo tenía osteoporosis porque no debería haber sucedido debido a que mi caída fue de mi misma altura.

Semana.com: Pero lo importante es que las personas sepan que la vida no para ahí, ¿Qué habría que decir al respecto doctora Geraldine?

G.A.: Yo quiero hacer varias aclaraciones. Pero primero felicitar a María Mercedes y decirle que la admiro porque lleva 40 años con la sentencia de la enfermedad y lo maneja muy bien. En segundo lugar hay que tener claro que para la osteoporosis es importante prevenir, diagnosticar temprano y tratar. Prevenir desde que somos chicos para que el pico de masa ósea se logre lo más alto que se pueda y poderlo mantener en la etapa adulta para que cuando llegue el envejecimiento lo que perdamos de masa ósea sea muy poco. Y si llega la osteoporosis sea de bajo riesgo y no nos fracturemos. Esto es lo que, al parecer, ocurrió con María Mercedes. Seguramente se cuidó muy bien y eso hizo que solo 25 años después se diera la fractura. Pero por otra parte lo que sucede con la osteopenia es que como se diagnostica por densitometría, los pacientes con artritis tienen un alto riesgo articular, y cuando se revisan cómo están las caderas en la densitometría pueden verse bien y con una buena cantidad de masa ósea; esto puede hacer que el diagnóstico falle y que se descubra osteoporosis solo cuando se da la fractura.

Semana.com: Las personas conectadas al Facebook Live preguntan que si la osteoporosis es genética. ¿Cuál es la respuesta?

G.A.: La baja densidad ósea sí tiene una relación hereditaria. Por eso decía antes que si mi padre o mi madre tuvieron fracturas de cadera es un factor de riesgo para mí. Lo otro es que los hijos de madres que consumen poco calcio en la gestación pueden llegar a su adultez y tener bajas densidades minerales óseas.

Semana.com: Cuéntenme cómo afectan o influyen las tendencias alimenticias de la actualidad. Me refiero a esas personas que por dieta no consumen lácteos u otro tipo de alimentos.

G.A: Es muy importante eso. El calcio nos ayuda a formar hueso. Por eso cualquier persona necesita ingerir alimentos ricos en calcio desde que somos niños y adolescentes para formar nuestro pico de masa ósea que más o menos es hasta los 30 años. Del grupo de alimentos que más tienen calcio son los lácteos. Personalmente recomiendo que se consuma leche si es que no hay una intolerancia a la lactosa o una intolerancia intestinal. Para que se haga una idea la leche, el yogurt y el queso tienen aproximadamente 300 miligramos de calcio. La recomendación es consumir 3 porciones de lácteos al día, cada una de 50 miligramos por porción. Cabe aclarar que puede tomar leche sin grasa, yogurt sin grasa, leche deslactosada y probar cómo le va. Ahora bien, la leche de soya o leche de almendras no son leche. Es un derivado de la soya o de la almendra. Para las personas veganas es necesario evaluar el consumo diario y darles leguminosas como fríjoles, arvejas, garbanzos; también se recomienda cualquier pescado con esqueleto. Para saber cuánto es necesario o lo mínimo según las características de las personas, en internet uno puede revisar un calculador para ver cuánto se necesita de cada cosa. Si una persona tiene más de 50 años debe consumir más de 1.200 miligramos de calcio. Es necesario que sea de alimentos porque las pastillas solo traen 500 miligramos. Y Cuando es por tabletas puede generar estreñimiento.

Semana.com: El hueso es colágeno calcificado, en ese sentido, ¿sirve de algo consumir alimentos como la gelatina que tiene colágeno? ¿Cuánto debería consumirse?

G.A.: No, desafortunadamente. A mí me encanta la gelatina y muchos creen que al consumirla pueden ayudar a la formación de hueso. Pero resulta que el colágeno que uno recibe a través de los alimentos es digerido por el tracto digestivo y por lo tanto es poco lo que se absorbe y pasa a la sangre y puede llegar a la articulación o al hueso.

Semana.com: María Mercedes ¿a los hombres también les puede dar osteoporosis?

M.M.R.: ¡Claro que sí! Sin embargo, tienen la suerte de que les da a una mayor edad. A los hombres les puede dar a partir de los 70 años. Les puede dar por déficit hormonal o por cualquier de las condiciones que hablábamos ahorita. El trago, el cigarrillo, la falta de ejercicio. Si tuvo cáncer de próstata, si tiene o tuvo enfermedad pulmonar obstructiva crónica o Epoc. Si tiene diabetes de mucho tiempo de duración.

Semana.com: ¿Qué habría que decir del sistema de salud con respecto al trato y la conciencia que hay de esta enfermedad?

G.A.: Es necesario ver la realidad del país con respecto a la enfermedad. Aproximadamente un 10 por ciento de la población colombiana es mayor a 60 años entonces no es difícil llegar a la conclusión de que el número de personas con la enfermedad en Colombia puede aumentar. Además es una enfermedad con muchos costos personales por el dolor, la limitación y la dependencia que genera. Además genera unos costos en el sistema de salud. Según un estudio de 2015 tratar osteoporosis cuesta 623.000 pesos al año. Eso, si solo se tiene en cuenta el diagnóstico, el examen y el tratamiento más básico. Estamos hablando de 50.000 pesos mensuales. Pero si se habla de fractura de cadera, de columna, o de antebrazo, puede costar 200 millones de pesos. Ahora bien, con todo eso aún no es considerada la osteoporosis como un problema de salud pública.