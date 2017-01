¡Este año sí!: Viajar por el mundo con becas

Soy un apasionado por los viajes y hasta el momento he tenido la fortuna de visitar 30 países y de vivir por periodos largos en tres de ellos (Holanda, Inglaterra, Tailandia). Contrario a lo que muchos puedan pensar, no soy una persona acaudalada y la mayoría de esos países los he visitado desde el año 2011, poco después que descubrí que las becas son una herramienta para viajar a bajo costo. Y a pesar de que no todos los viajes los he financiado con becas, la gran mayoría ha sido de manera directa o indirecta gracias a ellas. Desde entonces también he dedicado gran parte de mi tiempo a compartir información sobre el tema a través de la página Becas y Convocatorias, a hacer conferencias, talleres y a asesorar personas que sueñan con viajar por el mundo becados.

No soy el único que lo ha hecho, conozco personas que han visitado más países de los que yo he podido e incluso en periodos más cortos de tiempo con ayuda de becas, además he podido ayudar a otros, quienes también han felizmente salido del país financiados con alguna beca. Por eso sé que es posible y que cualquiera tiene el potencial de hacerlo. No sobra aclarar que cuando hablo de becas no me refiero a créditos condonables sino a becas que pueden llegar a cubrir incluso el 100% de los gastos.

En este artículo quiero compartir cinco cosas que deberían tener en cuenta quienes sueñan en empezar a llenar de sellos su pasaporte y quieren considerar las becas internacionales como una herramienta para hacerlo.

1. Muchas becas se desperdician

Existe una gran oferta de becas internacionales que abarcan una gran variedad de temas y programas. Pueden encontrarse becas para eventos (foros, congresos, etc.), para cursos cortos (de pocas semanas o meses) y para programas formales (pregrados y posgrados). Muchas de estas becas se desperdician por tres razones principales: la primera razón es porque la mayoría de personas que podrían acceder a ellas no saben que existen, la segunda es porque quienes se enteran que existen no se atreven a postular a ellas y la tercera es por que quienes se atreven no lo hacen de manera correcta.

Mi primera recomendación es estar permanentemente revisando la oferta de becas que existe. Para esto puede empezar revisando la página del ICETEX que administra varias becas internacionales para colombianos y suscribiéndose al boletín de Becas y Convocatorias. También recomiendo visitar páginas internacionales como Scholarship-Positions y Scholars4Dev que cuentan con una gran cantidad de información de becas para países en desarrollo.

En cuanto a aprender cómo postular de manera correcta a una beca, esto se hace con la práctica. Todos los que hemos viajado becados nos han rechazado más de una vez, lo importante es no desistir en el intento. Entre más aplicaciones escriba más va a mejorar la manera de hacerlo, y después de que se gane la primera, el resto son más fáciles.

2. De 18 a 35 años es la edad de oro en las becas

Muchas de las becas internacionales que se ofrecen están dirigidas a personas para edades entre los 18 y los 35 años. Por eso entre más joven empiece a postular más oportunidades va a tener de viajar. Si se encuentra haciendo un pregrado, es el mejor momento para empezar a postular. Y si ya sobrepasó este rango no se preocupe que también existen muchas becas para las que no hay límite de edad.

3. Ser voluntario le dará puntos

Muchas becas evalúan su compromiso social y la manera que tienen de hacerlo es a través de sus experiencias en voluntariados. Un voluntariado es un trabajo no remunerado con el que se dona tiempo, conocimientos o habilidades, generalmente a una causa social o ambiental. Por eso dedicar parte de su tiempo libre a un proyecto o una ONG que trabaje por alguna causa social o ambiental de su preferencia puede sumar puntos en sus aplicaciones a becas, además de la satisfacción personal que le va a dar y las nuevas personas con gustos compartidos que va a conocer.

4. Las becas de los gobiernos son las más generosas

Si lo que quiere es hacer un posgrado en el exterior con la ayuda de una beca, empiece averiguando las becas que ofrecen los gobiernos de sus países de preferencia. La mayoría de gobiernos ofrecen becas para extranjeros. Por ejemplo, el gobierno de Alemania las ofrece a través de su agencia DAAD y el gobierno de Holanda a través de Nuffic. Este tipo de becas generalmente son las más generosas ya que en muchos casos cubren la totalidad de los gastos: matrícula, tiquetes aéreos, seguro médico, manutención, alojamiento, etc.

5. El inglés le abrirá más oportunidades

Alrededor de un 90% de las becas internacionales que se ofrecen en el mundo son ofrecidas en inglés, por eso el tener un nivel mínimo suficiente de manejo de este idioma le dará la entrada a muchas más oportunidades. Para esto es importante tener en cuenta que no es necesario dominarlo a la perfección, lo cual es una idea que previene a muchos de postular a becas.

No todas las becas le van a pedir un examen que certifique su nivel de inglés, sin embargo si está pensando en postular para una beca de posgrado, lo más seguro es que le pidan un TOEFL o un IELTS que son los exámenes más reconocidos que certifican el manejo del inglés. En este caso tampoco es necesario dominar el idioma, lo que se necesita es el nivel mínimo suficiente y conocer la mecánica del examen para obtener el puntaje que le piden. Para esto recomiendo que si ya tiene cierto manejo del idioma haga un curso para conocer la mecánica del examen y lo presente tan pronto pueda.

Si su manejo de inglés es poco o nada empiece estudiando con las herramientas que tiene a su alcance, cursos en línea o presenciales. Para alcanzar el nivel mínimo suficiente de inglés no necesita salir del país para estudiarlo, esto es un mito. Lo más importante en este proceso es la constancia. Si empieza desde cero y está comprometido con el proceso, ese nivel mínimo que requiere lo podría alcanzar en menos de dos años.

Por último, tenga siempre en cuenta que las becas no son para los genios si no para quienes se comprometen con el proceso de postular y hacen bien la tarea. Por eso siempre digo que las becas no se las ganan los más aplicados, se las ganan los que aplican.

*Marco Bermúdez